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В Тульской области пропал молодой мужчина

В Тульской области пропал молодой мужчина

К поискам пропавшего присоединились волонтеры.

В Ясногорском районе пропал 28-летний Александр Борисович Кузнецов. 30 января он ушел из дома в п. Ревякино и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: темно-синяя парка, ярко красная толстовка с лампасами на рукавах, темные джинсы, светлые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, или 102, 02; 112.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 0
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