В Тульской области пропал молодой мужчина
К поискам пропавшего присоединились волонтеры.
В Ясногорском районе пропал 28-летний Александр Борисович Кузнецов. 30 января он ушел из дома в п. Ревякино и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.
Был одет: темно-синяя парка, ярко красная толстовка с лампасами на рукавах, темные джинсы, светлые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам:
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