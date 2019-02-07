В Тульской области пропал молодой мужчина

В Ясногорском районе пропал 28-летний Александр Борисович Кузнецов. 30 января он ушел из дома в п. Ревякино и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: темно-синяя парка, ярко красная толстовка с лампасами на рукавах, темные джинсы, светлые кроссовки.