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На трассе в Тульской области в лобовом столкновении погибла женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе в Тульской области в лобовом столкновении погибла женщина

Столкнулись «Рено» и «Мицубиси».

6 февраля в 17.25 на 127-м километре автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» в Веневском районе 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Симбол», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Мицубиси ASX». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Женщина — водитель «Рено» — от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Также в аварии пострадал 39-летний водитель «Мицубиси». Он получил различные телесные повреждения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:26 0
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