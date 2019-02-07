На трассе в Тульской области в лобовом столкновении погибла женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

6 февраля в 17.25 на 127-м километре автодороги «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая» в Веневском районе 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Симбол», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в «Мицубиси ASX». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Женщина — водитель «Рено» — от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Также в аварии пострадал 39-летний водитель «Мицубиси». Он получил различные телесные повреждения.