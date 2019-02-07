Баскетболисты «Арсенала» сыграли два матча на выезде

Фото: БК "Рязань".

5 и 6 февраля БК «Арсенал» провел в Рязани два матча. Первую игру оружейники выиграли со счетом 83:60 (16:22, 20:12, 22:21, 25:5). Самым результативным в составе тульской команды стал Максим Кузнецов, набравший 18 очков.

Во втором матче БК «Рязань» обыграл туляков со счетом 84:71 (17:19, 20:19, 26:19, 21:14). Самым результативным у «Арсенала» стал Никита Бурков, он набрал 15 очков.

Следующие игры оружейники проведут в Туле. Все болельщики приглашаются 17 и 18 февраля в СК «Новое поколение». БК «Арсенал» сыграет с БК «Эльбрус» из Черкесска. Начало матчей в 14.00 и в 19.00 соответственно.