новости
новости
Регистрация
Баскетболисты «Арсенала» сыграли два матча на выезде
Фото: БК "Рязань".

Баскетболисты «Арсенала» сыграли два матча на выезде

Игры прошли в Рязани.

5 и 6 февраля БК «Арсенал» провел в Рязани два матча. Первую игру оружейники выиграли со счетом 83:60 (16:22, 20:12, 22:21, 25:5). Самым результативным в составе тульской команды стал Максим Кузнецов, набравший 18 очков.

Во втором матче БК «Рязань» обыграл туляков со счетом 84:71 (17:19, 20:19, 26:19, 21:14). Самым результативным у «Арсенала» стал Никита Бурков, он набрал 15 очков.

Следующие игры оружейники проведут в Туле. Все болельщики приглашаются 17 и 18 февраля в СК «Новое поколение». БК «Арсенал» сыграет с БК «Эльбрус» из Черкесска. Начало матчей в 14.00 и в 19.00 соответственно.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:07 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаРязань
Прочее
БК АрсеналБК Рязаньбаскетбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пропал молодой мужчина
В Тульской области пропал молодой мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.