Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.
Ночью на ул. Пробной в Туле сгорел дом
По счастливой случайности никто не пострадал.
6 декабря в 2.56 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании дома на ул. Пробной в Туле.
Уже через восемь минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 3.10.
Пострадавших нет. В результате происшествия обгорела кровля по всей площади, терраса выгорела изнутри.
Причина пожара устанавливается.
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