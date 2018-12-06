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Ночью на ул. Пробной в Туле сгорел дом
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью на ул. Пробной в Туле сгорел дом

По счастливой случайности никто не пострадал.

6 декабря в 2.56 в Единую службу спасения поступило сообщение о возгорании дома на ул. Пробной в Туле.

Уже через восемь минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 3.10.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорела кровля по всей площади, терраса выгорела изнутри.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:45 0
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