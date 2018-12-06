Кадр из видео.
Жуткое ДТП с тремя фурами в Тульской области попало на видео
Водитель одного из грузовиков от полученных травм скончался.
В распоряжении Myslo оказалась видеозапись страшной аварии, произошедшей на платном участке трассы М-4 «Дон» в Богородицком районе 2 декабря.
По предварительным данным, фура, двигаясь в северном направлении, пробила металлическое ограждение, вылетела на встречку и врезалась в другое грузовое транспортное средство. В грузовики следом влетела еще одна фура.
Как сообщили Myslo в региональном УМВД, водитель первой фуры в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Спустя некоторое время он скончался.
Вероятная причина произошедшего – водитель уснул за рулем.
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