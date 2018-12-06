В Новомосковске задержали закладчика с крупной партией амфетамина
Сотрудники полиции изучают все детали противоправной деятельности мужчины и его причастность к сбыту наркотиков вместе с возможными подельниками.
Сотрудники полиции располагали сведениями, что у 36-летнего безработного жителя Новомосковска есть наркотики и психотропные вещества. Полиции стало известно, что в ночь на 5 декабря мужчина собирается сделать закладки.
Не подозревая, что за ним следят, злоумышленник отправился на «дело». Он был задержан с поличным — в момент, когда прятал запрещенные вещества на одной из улиц города. Полицейские задержали мужчину. В присутствии понятых у него обнаружены и изъяты свёртки, предположительно, с наркотиками.
Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование установило, что у мужчины было изъято 93,9 г психотропного вещества «амфетамин» и 2,3 г наркотического средства МДМА.
В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 4 ст. 228.1
УК РФ. Сотрудники полиции изучают все детали противоправной деятельности мужчины и его причастность к сбыту наркотиков вместе с возможными подельниками.
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