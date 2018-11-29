Три человека пострадали в ДТП на трассе «Крым» в Тульской области

28 ноября в 8 утра на 221-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области столкнулись «Деу Нексия» и «Ваз 2114».

По предварительной информации, 28-летний водитель «Деу Нексия» совершил попутное столкновение с ВАЗ-2114, которой управляла 60-летняя женщина.

Водителю «Дэу Нексия» и 17-летнему парню, ехавшему в ней, на месте была оказана медицинская помощь. Еще один пассажир иномарки, 26-летний молодой человек был госпитализирован, сообщает региальнальное управление Госавтоинспекции.