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Три человека пострадали в ДТП на трассе «Крым» в Тульской области

Три человека пострадали в ДТП на трассе «Крым» в Тульской области

По предварительной информации, водитель «Деу Нексия» протаранил ВАЗ.

28 ноября в 8 утра на 221-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области столкнулись «Деу Нексия» и «Ваз 2114».
 
По предварительной информации, 28-летний водитель «Деу Нексия» совершил попутное столкновение с ВАЗ-2114, которой управляла 60-летняя  женщина.
 
Водителю «Дэу Нексия» и 17-летнему парню, ехавшему в ней, на месте была оказана медицинская помощь. Еще один пассажир иномарки, 26-летний молодой человек был госпитализирован, сообщает региальнальное управление Госавтоинспекции.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:24 +1
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