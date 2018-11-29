новости
новости
Регистрация
В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti

В результате аварии два человека госпитализированы.

Столкновение «десятки» и «Шкода Ети» произошло 28 ноября в 09.45 на 11-м километре автодороги «Дон-Волово-Теплое» Воловского района Тульской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель Ваз-21101, выехал на встречную полосу и врезался в SKODA Yeti, которым управлял 33-летний мужчина. Последний после столкновения вылетел в кювет, сообщили в Госавтоинспекции по Тульской области.

В результате ДТП водителя автомобиля «Ваз» и его пассажира, 60-летнюю женщину госпитализировали с различными травмами.

Галерея
В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti, Фото: 1
В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti, Фото: 2
В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti, Фото: 3
В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti, Фото: 4
В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti, Фото: 5
В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti, Фото: 6
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПлобовое столкновение
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В «Петровском квартале» можно купить таунхаусы
В «Петровском квартале» можно купить таунхаусы
Три человека пострадали в ДТП на трассе «Крым» в Тульской области
Три человека пострадали в ДТП на трассе «Крым» в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.