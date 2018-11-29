В Воловском районе «десятка» протаранила SKODA Yeti

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате аварии два человека госпитализированы.

Столкновение «десятки» и «Шкода Ети» произошло 28 ноября в 09.45 на 11-м километре автодороги «Дон-Волово-Теплое» Воловского района Тульской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель Ваз-21101, выехал на встречную полосу и врезался в SKODA Yeti, которым управлял 33-летний мужчина. Последний после столкновения вылетел в кювет, сообщили в Госавтоинспекции по Тульской области.

В результате ДТП водителя автомобиля «Ваз» и его пассажира, 60-летнюю женщину госпитализировали с различными травмами.