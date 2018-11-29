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В Тульской области убийца зарезал жертву и скинул труп в погреб

В Тульской области убийца зарезал жертву и скинул труп в погреб

По предварительным данным, убийство случилось на фоне внезапно возникшего конфликта.

27 ноября в Заокском районе на дне разрушенного погреба, расположенном недалеко от дома 19 по ул. Кооперативной в пос. Шеверняево, был обнаружен труп мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Личность погибшего установлено. Им оказался 37-летний мужчина, который числился без вести пропавшим. 

- В ходе проведения мероприятий оперативники получили информацию, что разыскиваемый распивал спиртное в компании знакомых. Предположительно, между двумя мужчинами внезапно возник конфликт, в ходе которого один из них нанес жертве удары в область груди и шеи, от которых тот скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Затем убийца спрятал труп в земляном подвале рядом с домом, где проходило застолье. Тело погибшего было обнаружено через некоторое время.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела, следователя-криминалиста следственного управления, которые осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначили судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 20-летний знакомый потерпевшего - ранее судимый представитель цыганского этноса. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:54 0
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