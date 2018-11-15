Тульские чиновники о Послании губернатора Алексея Дюмина

15 ноября глава региона обратился с Посланием к депутатам облдумы и жителям Тульской области. В нем он подвел итоги года и обозначил задачи на 2019-й.

Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы:

- Впечатление от Послания губернатора позитивное и оптимистичное. В нем дана реальная оценка ситуации, видна последовательная работа исполнительной власти области над реализацией тех задач, которые были поставлены в предыдущем Послании. Губернатор обозначил много актуальных проблем, которые требуют решения. Для депутатов особенно важно, что Алексей Геннадьевич напомнил о значимости принятия выверенного бюджета на 2019 год и на плановый период. 31 октября глава региона внес этот законопроект в Думу, сейчас идет работа над этим документом.

Обозначена ключевая задача сохранения и развития человеческого потенциала. Отмечено, как важно развивать экономику, ведь от этого зависит формирование бюджета, это позволяет нам сохранять социальную направленность бюджета, оказывать адресную поддержку всем тем, кто в ней нуждаются, и молодежи, и старшему поколению.

Глава региона много внимания уделил в свое речи вопросам взаимодействия власти и жителей. Подчеркнул, что власть должна отвечать на запросы людей, быть эффективной, оперативно решать вопросы, которые ставятся туляками. Ведь только сочетание инициативы жителей и умелой работы органов власти позволит нам успешно решать задачи, которые обозначены в программе социально-экономического развития области. Будем работать сообща.

Валерий Шерин, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области:

- Прежде всего, Алексей Геннадьевич озвучил три ключевых принципа, на которых выстраивается государственное и муниципальное управление в Тульской области — это инициатива, эффективность, ответственность. Есть у Алексея Геннадьевича и ещё один базовый принцип, на котором он выстраивает всю работу на протяжении жизни — всё, что обещано, должно быть выполнено. Я думаю, вы обратили внимание, что губернатор очень много апеллировал к цифрам, которые предусмотрены в проекте регионального закона о бюджете на 2019-й и последующие периоды.

Это говорит о том, что сегодня прозвучали не лозунги, не какие-то абстрактные идеи, а вполне понятные и продуманные, просчитанные предложения, которые укладываются в региональные программы, а они, в свою очередь, созвучны с «майскими указами» Президента. То есть мы выстраиваем такую планомерную работу, под которой есть бюджетные основания.

И конечно, ключевой посыл, как мне показалось, в сегодняшнем Послании — это ориентир на человека. Вся базовая стратегия государственного муниципального управления выстраивается вокруг бережное отношение к человеку, прежде всего к жителю Тульской области. Это и адресная социальная поддержка, и лечение, и образование.

И конечно, экономическое развитие и устойчивый экономический рост — это именно та основа, которая позволяет заниматься нам базовыми социальными вещами, с которых губернатор начал.

Очень сбалансированное Послание. Я, как руководитель регионального правительства, много отметил для себя уже вполне конкретных задач для исполнения.

Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области:

- Губернатор поставил новые цели и подтвердил, что самый главный курс – программа развития региона до 2021 года – остается прежним. Вместе с тем за последний год были введены новые федеральные инструменты поддержки в развитие Указа Президента России в мае 2018-го. В этой связи мы свои планы пересмотрели с точки зрения уточнения, как еще мы можем решать те задачи, которые перед нами поставлены.

В части экономики задача абсолютно понятная: нам нужно все наши предприятия – и крупные, и средние, и малые – поддерживать с тем, чтобы они создавали больше рабочих мест и платили больше налогов в бюджет Тульской области и наших муниципалитетов.

Создан Фонд развития промышленности. Он уже начал выдавать льготные кредиты под 1% предприятиям ОПК региона. Была сформулирована первоочерёдная задача по развитию особой экономической зоны «Узловая». Ей уже 2 года, она признана самой динамично развивающейся в России. Наша задача – развивать и приумножать этот результат, привлекать отечественных и иностранных инвесторов. Такие переговоры уже идут.

Оксана Осташко, зампред правительства Тульской области – министр образования:

- Год образования, объявленный губернатором в предыдущем Послании, стал катализатором развития всей системы образования. Во-первых, это очень крупные вложения в инфраструктуру, строительство новых учреждений образования. До конца этого года у нас начнет работу еще одно новое дошкольное учреждение – детский сад в Зайцево. В микрорайоне Новоугольный в Донском откроется после восстановления детский сад.

Во-вторых, это различные образовательные мероприятия, направленные на развитие детей. Например, неделя науки, запланированная на конец ноября – начало декабря.

Губернатор поставил задачу – доступность всех объектов социальной сферы, услуг дополнительного образования, особенно для детей, проживающих в отдаленных районах.

Марина Левина, зампред правительства Тульской области:

- Губернатор сделал акцент на стабильности предоставления льгот и социальных гарантий. Но вместе с тем на новые вызовы времени надо актуально реагировать. Мы начали работу над актуализацией мер соцподдержки вместе с социальными институтами. Работа будет продолжена – системно, без спешки и с учетом мнения общественных институтов. Поставлена задача – найти новые методы, программы и проекты по поддержке демографии. Демографический дисбаланс в регионе налицо. И традиционными методами решить эту проблему невозможно.

Проект «мужское здоровье», о разработке которого губернатор заявил в предыдущем Послании, уже дал первые конкретные результаты. Его надо дальше развивать – выходить на предприятия, на масштабные акции.

Не только финансовые и материальные стимулы важны для стимулирования рождаемости. Например, мы предлагаем сертификаты на обследование для семейных пар репродуктивного возраста. Правда. пока результаты этой акции робкие. Из 3 тысяч предложений пока воспользовались сертификатами 45 супружеских пар.

Сегодня губернатор отметил и новый пилотный проект – системный долговременный уход. Наша задача – не только в социальных учреждениях обеспечить людям пожилого возраста комфорт и реабилитацию, но и сохранить условия родственного ухода, обеспечить доступность технических средств реабилитации, возможность взять его напрокат. Надо ввести новый институт – помощника по уходу, сиделку – чтобы каждый гражданин, у кого есть родственники, требующие ухода, был уверен в помощи и поддержке.

Антон Агеев, министр внутренней политики и развития местного самоуправления:

– Как отметил Алексей Дюмин, только диалог между жителями и органами власти поможет эффективно решать многие насущные проблемы. Наша задача на следующий год – чтобы в каждом сельском населенном пункте появился староста, а в городских общественных округах – территориальное общественное самоуправление.

На сегодняшний день в Тульской области работают более 1070 старост. Их число должно увеличиться, а их работа должна стать более продуктивной и активной.

Данный вопрос мы будем решать вместе с органами местного самоуправления, с главами администраций, рассказывать жителям, каким образом можно проводить выборы старост, знакомить с положениями регионального закона, и, конечно, оказывать всяческую поддержку на уровне области и на уровне МО.

Элеонора Шевченко, министр строительства и ЖКХ Тульской области:

- Продолжается строительство двух корпусов детской областной больницы, в 2019 году строительство должно быть закончено.

В 2019 году мы начнем строить перинатальный центр. В него будет вложено 4 млрд рублей, мы должны возвести его за 3 года.

Идут работы по заключению контрактов на строительство новых детсадов в 2019 году – в Веневе, Туле, Щекино и Киреевском районе.

В 2019 году начнем строить в микрорайоне Левобережный ЖК «Времена года» школу на 600 мест. Проект школы будет аналогичным школе «Новое поколение» на Зеленстрое. Новая школа будет сдана в 2020 году.

Что касается спортивных объектов, то в Щекино в 2019 году построим новое плоскостное сооружение и начнем работу над строительством ФОКа в Ясногорске.

Губернатор поставил беспрецедентную задачу – улучшить качество водоснабжения в регионе. На это из бюджета выделено более 220 млн. руб. Сейчас совместно с муниципалитетами мы прорабатываем конкретные объекты.

Еще одна задача, поставленная Алексеем Дюминым - активное взаимодействие с застройщиками и ресурсоснабжающими организациями от нулевого цикла до ввода объектов в эксплуатацию.

Владимир Юдин, министр финансов Тульской области:

- Отличительная особенность этого Послания – четкая ориентация на бюджетное обеспечение всех задач, которые поставил губернатор. Все проекты и программы имеют финансовое обеспечение и отражены в проекте 3-летнего бюджета региона, который губернатор внес в облдуму.

У нас хорошими темпами растет доходная часть бюджета, расходная часть бюджета также растет, в том числе и в связи с индексацией социальных выплат, реализацией мер по выполнению указов президента. Темп роста доходов должен превышать темп роста расходов в бюджете. Это даст нам возможность мобилизовать необходимые ресурсы для реализации всех задач, о которых сказал губернатор.

Юрий Цкипури, председатель Тульской городской думы:

– Большой блок вопросов касался развития города Тулы, по многим из них Губернатор дал конкретные поручения.

В частности, это строительство школ и детсадов. В Год образования и новых знаний в Туле появились три новых детских сада. Почти 200 млн рублей направлено на начало строительства нового здания действующей школы в Туле. Оно даст дополнительно 100 мест уже в 2019 году. Еще одну школу на 600 мест в областном центре планируется построить за 2019-2020 годы. В Послании четко обозначена задача – сохранить темпы создания мест в детских садах, выполнить поручения Президента по ликвидации очередности для детей раннего возраста.

Алексей Дюмин обратил внимание на вопросы развития транспорта. Он поручил городским властям сделать 2019 год переломным, чтобы общественный транспорт становился безопаснее и комфортнее. Отмечу, для нас важно показать результат и реальные изменения в данном направлении.

Мы все видим, какой беспрецедентный объем ремонта дорог произведен в Туле и регионе в этом году. По словам Губернатора, в следующем году на ремонт и содержание региональных дорог запланировано выделение 3,5 млрд рублей. Будет отремонтировано 300 км региональных дорог. Еще более миллиарда рублей предусмотрено на ремонт местных дорог. Особую роль играет проект БКД («Безопасные качественные дороги»). С 2019 года стартует новый национальный проект, который расширяет географию БКД. В него включаются все автомобильные дороги регионального значения области и местные дороги в границах Тульской городской агломерации. Проект рассчитан до 2024 года.

Среди важных инфраструктурных проектов, о которых говорилось в выступлении главы региона, – Восточный обход и мост через Упу.

По достигнутой с Росавтодором договоренности в 2019 году начинается финансирование строительства второй очереди Восточного обвода. Что касается проекта строительства моста через Упу, администрации Тулы поручено провести конкурс до конца первого полугодия 2019 года.

Перед нами стоят непростые задачи, которые, я уверен, будут выполнены.

Евгений Авилов, глава администрации Тулы:

- Губернатор достаточно часто упоминал слово «эффективность», и в конце был подведен итог. Конечно, эффективность — это очень важное слово, которым необходимо пользоваться при реализации больших социальных проектов. Тула будет и дальше участвовать в программе переселения жилья.

Важные социальные проекты — это строительство дорог и мостов и, естественно, вопрос, связанный с общественным транспортом. Губернатор не мог не обратить на это внимание. Мы получили конкретные поручения и будем отрабатывать их в те сроки, которые губернатор нам предоставил.

Мы должна подготовить полностью проект данной системы, провести ряд мероприятий, согласовать планы ремонта улично-дорожной сети — это крупный комплексный проект, который мы должна закончить в 2019-м году.

Александр Головин, уполномоченный по правам предпринимателей:

- В Послании поставлены задачи - улучшать инвестиционно-деловой климат в регионе как в целом, так и по отдельным направлениям, активнее работать в муниципалитетах. Еще один важный посыл – противодействие теневому бизнесу. Такой запрос есть у тульских предпринимателей. Прозвучала и конкретное направление – борьба с теневым бизнесом в сфере перевозок. Работу будем вести по двум направлениям. Во-первых, легализация тех, кто хочет стать предпринимателем, создание для них комфортных условий вхождения в реальный бизнес, в том числе меры господдержки, налоговые льготы и проч. Во-вторых, жесткие меры ответственности для тех, кто не желает работать по закону и создает условия для недобросовестной конкуренции.

Татьяна Лапаева, председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области:

- По поручению губернатора разработан комплексный план по противодействию теневому бизнесу. Цель - создание добросовестной конкуренции, вывод бизнеса в законную плоскость. В каждом муниципалитете разработаны конкретные меры борьбы с незаконными предпринимателями. Наша задача – не наказать или оштрафовать, а помочь выйти бизнесу из тени.

За первое полугодие 2018 года у нас выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса – на 5%, сейчас их на территории Тульской области 62,6 тысячи. Численность работников в сфере МСП выросла на 2% и составляет 180 тыс. человек. Оборот продукции в сфере МСП вырос на 9% и составляет более 200 млрд руб.

Есть кнут и пряник в противодействии теневому бизнесу. Это и льготы, и создание благоприятных условий в виде налоговых преференций, и совершенствование законодательства. В рамках этого плана меры будут направлены на фиксацию незаконной предпринимательской деятельности, в каждом муниципалитете будет разработан свой план. Над этим мы будем работать.