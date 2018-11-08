Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Новомосковске загорелась пассажирская маршрутка: видео
К счастью, никто не пострадал.
Сегодня, 8 ноября, в Новомосковске на улице Космонавтов примерно в 9 часов утра загорелась пассажирская «Газель». Как стало известно Myslo, транспортное средство передвигалось по маршруту «Узловая — Новомосковск».
Как только «Газель» загорелась, пассажиры покинули маршрутку. Огонь разгорелся, когда в авто уже никого не было.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что в результате происшествия выгорел моторный отсек, обгорела кабина и салон транспортного средства.
Видео из группы «ЧП Новомосковск».
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали корреспонденту Myslo, что по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
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