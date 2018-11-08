Под Новомосковском в Шатском водохранилище массово погибла рыба

Экологи не исключают, что водоем был загрязнен.

На одном из участков Шатского водохранилища в воскресенье, 4 ноября, произошла массовая гибель рыбы. На это обратили внимание местные жители и обратились в общественную организацию «Экологическая защита» и контролирующие органы.

Член Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов совместно с главным государственным инспектором отдела экологического надзора Минприроды Тульской области Николаем Петровым выехали на место. Туда же прибыли представители полиции, администрации и МЧС Новомосковска.

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии произвели отбор проб воды. Его результаты, возможно, помогут установить причину гибели рыб.

В связи с тем, что ТРОО «Экологическая защита» уже неоднократно фиксировала факты загрязнения Шатского водохранилища, было принято решение о проведении систематического комплексного мониторинга этого водоема. Два раза в месяц общественные экологи будут приглашать специалистов аккредитованной независимой лаборатории для исследования качества воды Шатского водохранилища.