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Под Новомосковском в Шатском водохранилище массово погибла рыба

Под Новомосковском в Шатском водохранилище массово погибла рыба

Экологи не исключают, что водоем был загрязнен.

На одном из участков Шатского водохранилища в воскресенье, 4 ноября, произошла массовая гибель рыбы. На это обратили внимание местные жители и обратились в общественную организацию «Экологическая защита» и контролирующие органы.
 
 
Член Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов совместно с главным государственным инспектором отдела экологического надзора Минприроды Тульской области Николаем Петровым выехали на место. Туда же прибыли представители полиции, администрации и МЧС Новомосковска.
 
 
Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии произвели отбор проб воды. Его результаты, возможно, помогут установить причину гибели рыб.
 
 
В связи с тем, что ТРОО «Экологическая защита» уже неоднократно фиксировала факты загрязнения Шатского водохранилища, было принято решение о проведении систематического комплексного мониторинга этого водоема. Два раза в месяц общественные экологи будут приглашать специалистов аккредитованной независимой лаборатории для исследования качества воды Шатского водохранилища.
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:30 +1
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