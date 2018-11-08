Тульский спасатель стал лучшим водолазом Центра России

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

Подведены итоги конкурса на звание лучшего водолаза. Им стал наш земляк Алексей Панин.

В октябре текущего года был проведен конкурс на звание лучшего водолаза Центрального и Приволжского федеральных округов.

Почетное первое место в конкурсе «Лучший водолаз МЧС России» в 2018 году в Центральном и Приволжском федеральных округах занял спасатель-водолаз 5-го разряда ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы» Алексей Панин.

За время работы Алексей наработал под водой более 500 часов. Его работа – это поисково-спасательные и подводно-технические работы, поиск и подъем тел, осмотр и очистка водоемов, участие в мероприятиях по обеспечению безопасности массовых, спортивных и других мероприятий.

Алексей Панин служит в звании прапорщика внутренней службы, состоит во всероссийском обществе спасения на водах (ВОСВОД России).

Поздравляем победителя!