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Тульский спасатель стал лучшим водолазом Центра России
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

Тульский спасатель стал лучшим водолазом Центра России

Подведены итоги конкурса на звание лучшего водолаза. Им стал наш земляк Алексей Панин.

В октябре текущего года был проведен конкурс на звание лучшего водолаза Центрального и Приволжского федеральных округов.

Почетное первое место в конкурсе «Лучший водолаз МЧС России» в 2018 году в Центральном и Приволжском федеральных округах занял спасатель-водолаз 5-го разряда ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы» Алексей Панин.

За время работы Алексей наработал под водой более 500 часов. Его работа – это поисково-спасательные и подводно-технические работы, поиск и подъем тел, осмотр и очистка водоемов, участие в мероприятиях по обеспечению безопасности массовых, спортивных и других мероприятий.

Алексей Панин служит в звании прапорщика внутренней службы, состоит во всероссийском обществе спасения на водах (ВОСВОД России).

Поздравляем победителя!

сегодня, в 11:08 +3
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Люди
Алексей Панин
Место
Тульская область

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