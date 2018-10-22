За неделю 5307 туляков подхватили ОРВИ

Уровень заболеваемости гриппом в регионе на 40% ниже эпидпорога.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, по состоянию на 22 октября прививку от гриппа получили 291 503 человека – это почти 20% от общей численности населения.

Эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ специалисты называют относительно благополучной – за прошедшую неделю зарегистрировано 5307 случаев заболеваний, это ниже эпидемического порога на 40%.