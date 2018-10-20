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Ночью в Алексине сгорел автомобиль «Ауди»
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Алексине сгорел автомобиль «Ауди»

С огнем боролись пять сотрудников МЧС и две единицы техники.

20 октября в 02.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ауди» на ул. Тихая в Алексине.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28. По прибытии на место происшествия в 02.43, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 02.46.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорело лакокрасочное покрытие, выгорел салон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 13:16 0
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