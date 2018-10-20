На Центральном рынке Тулы провели масштабную проверку мигрантов

На Центральный рынок сотрудники полиции во взаимодействии с Росгвардией прибыли около 10 утра. Их целью стала проверка соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами. Бойцы ОМОН за час работы выстроили цепочкой около 300 мигрантов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, граждане будут доставлены в различные отделы полиции для проверки документов и уточнения законности их пребывания на территории РФ.

На месте проводился личный досмотр, у некоторых мигрантов были обнаружены пакеты с веществом зелёного цвета. Что именно было в пакетах уточнит экспертиза.

Проверка прошла в штатном режиме, применения оружия и силы не потребовалось.