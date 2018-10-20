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В Пролетарском округе Тулы закрыли 25 торговых точек
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Пролетарском округе Тулы закрыли 25 торговых точек

Все они работали с нарушениями законодательства.

19 октября, в Пролетарском территориальном округе состоялся рейд по выявлению незаконных торговых точек. Таких оказалось 25. Все они работали без каких-либо разрешающих документов. 

Рейд прошел совместно с представителями полиции и миграционной службы. После проведения рейда территория была зачищена от мусора, торговых лотков и палаток. 

сегодня, в 14:11 −1
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