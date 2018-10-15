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В заокском лесу полицейские нашли тайник с наркотиками
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В заокском лесу полицейские нашли тайник с наркотиками

Там было спрятано около килограмма наркотических веществ.

Дачники одного из СНТ в Велегоже Заокского района сообщили в полицию, что неизвестные лица регулярно делают «закладки» наркотиков в расположенном поблизости лесу.

Полицейские УКОН УМВД России по Тульской области обследовали лесной массив со служебной собакой.

В результате был обнаружен тайник, содержащий около 1 кг различных наркотических средств.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные лица.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:11 +3
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