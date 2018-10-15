Два тульских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата России

Фото пресс-службы Федерации бокса Тульской области.

Сегодня, 15 октября, на чемпионате России по боксу в Якутске завершились бои третьего соревновательного дня. На ринг выходили трое представителей Тульской области. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

В весе до 49 кг Рашад Гасанов уступил Василию Егорову, представляющему Московскую область и Республику Саха. В категориях до 69 и 81 кг Степан Хитарян и Даниэль Лутай одержали победы и вышли в 1/4 финала. Хитарян был сильнее дагестанца Камиля Ахмедова, а Лутай победил боксера из Хабаровского края Савелия Садому.