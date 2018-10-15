В Тульской области опрокинулся самосвал с песком

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По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

В понедельник, около 12.00, на дороге «Тула – Новомосковск» опрокинулся самосвал с песком. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Туле». По предварительным данным, нагруженный до отказа автомобиль не вписался в поворот.

Сведений о пострадавших не поступало, однако из-за ДТП на дороге было серьёзно осложнено движение – многотонная машина перегородила целую полосу.

Кстати, совсем недавно один из наших портальцев опубликовал блог, посвященный небезопасным перевозкам сыпучих грузов, а поводом для этого стало двойное ДТП, произошедшее из-за рассыпанной на дороге щебенки.