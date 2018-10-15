Экс-председатель тульского правительства Юрий Андрианов награждён Орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал Указ № 574, согласно которому бывший заместитель губернатора Тульской области и экс-глава областного правительства Юрий Андрианов награждён Орденом Александра Невского.

Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Напомним, Юрий Михайлович ушёл в отставку неделю назад по состоянию здоровья. Вместо него руководить тульским кабмином будет Валерий Шерин.