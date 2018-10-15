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Экс-председатель тульского правительства Юрий Андрианов награждён Орденом Александра Невского

Экс-председатель тульского правительства Юрий Андрианов награждён Орденом Александра Невского

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал Указ № 574, согласно которому бывший заместитель губернатора Тульской области и экс-глава областного правительства Юрий Андрианов награждён Орденом Александра Невского.

Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Напомним, Юрий Михайлович ушёл в отставку неделю назад по состоянию здоровья. Вместо него руководить тульским кабмином будет Валерий Шерин.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:42 −3
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