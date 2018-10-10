Из-за рассыпанной щебенки под Тулой перевернулись два автомобиля

Фото УГИБДД по Тульской области.

К счастью, водители отделались ссадинами и ушибами. Но откуда на ровной дороге взялся крупный слой щебенки?

В редакцию Myslo обратился туляк Геннадий Васильевич. Вечером 7 октября он вместе с женой ехал в своем автомобиле «Шевроле Лачетти». Проезжая по дороге «Барыково-Коптево-Садки» (в Ленинском районе), машину внезапно занесло. Водитель не сразу понял, что происходит. Чтобы не врезаться в дерево, мужчина вывернул руль в другую сторону, авто перевернулось в кювет.

- Машина, наверно, раз пять кувыркнулась, а затем приземлилась на крышу. Как мы остались целы, не представляю! Всё могло бы закончиться трагедией, — говорит Геннадий Васильевич.



Несмотря на серьезные повреждения автомобиля,

водитель и пассажирка получили ушибы и ссадины.

Пострадавшим супругам помогли выбраться из поврежденной машины проезжавшие мимо водители. Они и вызвали скорую и сотрудников ГИБДД.

Пока их ждали, произошло еще одно ДТП, практически в том же месте! В кювет опрокинулся «Шевроле Нива». К счастью, водитель также отделался ушибами и ссадинами.

При осмотре дороги выяснилось, что она усыпана крупной щебенкой.

Эта фотография была сделана спустя несколько часов после аварии.

- Самый главный вопрос: кто насыпал там щебенки? Зачем? Как раз в этом месте крутой спуск. Водители, увидев такую ситуацию на дороге, предупреждали автомобилистов об этом. Можно сказать, встали живым щитом, чтобы не допустить печальных последствий, — рассказывает Геннадий Васильевич. — Считаю, что виновные должны быть наказаны!

Корреспонденты Myslo отправились на следующий день после описанных событий на этот участок дороги, но следов щебенки уже не нашли. Видимо, их кто-то убрал. А может, проезжавшие водители разнесли колесами.