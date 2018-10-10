Фото УГИБДД по Тульской области.
Из-за рассыпанной щебенки под Тулой перевернулись два автомобиля
К счастью, водители отделались ссадинами и ушибами. Но откуда на ровной дороге взялся крупный слой щебенки?
В редакцию Myslo обратился туляк Геннадий Васильевич. Вечером 7 октября он вместе с женой ехал в своем автомобиле «Шевроле Лачетти». Проезжая по дороге «Барыково-Коптево-Садки» (в Ленинском районе), машину внезапно занесло. Водитель не сразу понял, что происходит. Чтобы не врезаться в дерево, мужчина вывернул руль в другую сторону, авто перевернулось в кювет.
- Машина, наверно, раз пять кувыркнулась, а затем приземлилась на крышу. Как мы остались целы, не представляю! Всё могло бы закончиться трагедией, — говорит Геннадий Васильевич.
Несмотря на серьезные повреждения автомобиля,
водитель и пассажирка получили ушибы и ссадины.
Пострадавшим супругам помогли выбраться из поврежденной машины проезжавшие мимо водители. Они и вызвали скорую и сотрудников ГИБДД.
Пока их ждали, произошло еще одно ДТП, практически в том же месте! В кювет опрокинулся «Шевроле Нива». К счастью, водитель также отделался ушибами и ссадинами.
При осмотре дороги выяснилось, что она усыпана крупной щебенкой.
Эта фотография была сделана спустя несколько часов после аварии.
- Самый главный вопрос: кто насыпал там щебенки? Зачем? Как раз в этом месте крутой спуск. Водители, увидев такую ситуацию на дороге, предупреждали автомобилистов об этом. Можно сказать, встали живым щитом, чтобы не допустить печальных последствий, — рассказывает Геннадий Васильевич. — Считаю, что виновные должны быть наказаны!
Корреспонденты Myslo отправились на следующий день после описанных событий на этот участок дороги, но следов щебенки уже не нашли. Видимо, их кто-то убрал. А может, проезжавшие водители разнесли колесами.
Просим компетентные органы разобраться в данной ситуации.
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