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Туляк: «Почему никто не следит за перевозчиками сыпучих грузов?»

Туляк: «Почему никто не следит за перевозчиками сыпучих грузов?»

Житель Тульской области призывает контролирующие органы обратить внимание на эту проблему.

Читатель портала Myslo обратил внимание на то, что на дорогах региона стали часто появляться грузовики, перевозящие сыпучие материалы, не накрытые специальной сеткой. Она предотвращает рассыпание груза, а это уже безопасность других участников дорожного движения.
 
«В Туле существует проблема хамства перевозчиков сыпучих грузов, таких как щебень, шлак, строительный мусор. Большинство машин или не оборудованы защитными сетками, или водителям лень их натягивать, или же машина загружена с горкой, и защитную сетку просто невозможно закрепить. Щебенка сыплется на дорогу, может повредить другие автомобили или спровоцировать аварию. Существует Федеральный закон и постановление Правительства РФ №272, но перевозчикам плевать, ГИБДД, видимо, эти вопросы неинтересны, хотя штрафы на физлицо до 10 000 руб, а на юрлицо до 300 000 рублей», – пишет мужчина.
 
В подтверждение распространенности нарушения мужчина прикрепил фото:

 
 
 
 
 

Тема действительно актуальная и важная.

Именно из-за рассыпанной щебенки в Ленинском районе на дороге «Барыково-Коптево-Садки» на днях перевернулись два автомобиля.
 
Подробнее об этом можно почитать здесь.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:57 +9
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