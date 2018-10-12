Туляк пытался убить жену: появилось видео задержания преступника

Вечером 11 октября полиция сообщила о задержании Владимира Филатова, подозреваемого в попытке убить свою бывшую жену. Вооруженный мужчина больше месяца скрывался от правоохранительных органов.

Пресс-служба УМВД по Тульской области предоставила видео задержания преступника:

Напомним, череда преступлений, которые вменяются Филатову, началась 8 сентября. В этот день около 22.50 он заявился домой к бывшей жене (брак они официально расторгли за два дня до случившегося), выбил ногой окно, напал с ножом на бывшую супругу Ольгу и пытался ее зарезать.

Женщине удалось выбраться из дома и таким образом спасти себе жизнь. С 20-ю ножевыми ранениями она была госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело, а мужчина объявлен в розыск.

14 сентября Филатов поджег дом, в котором жил с женой, дочерью и тещей. К счастью, в тот момент дома никого не было. Подробнее об этом читайте здесь.

28 сентября Владимира обнаружила в своем доме его соседка. Он забрался к ней в ее отсутствие, следил за одним из домов, предполагая, что в нем прячутся его жена, теща и дочь. В это время он уже был объявлен в розыск.