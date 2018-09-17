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Объявлен в розыск туляк, пытавшийся убить жену: фото

Объявлен в розыск туляк, пытавшийся убить жену: фото

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

Ранее Myslo рассказывал историю Ольги Филатовой — бывший муж через два дня после развода попытался ее убить, а спустя четыре дня поджег дом. По крайней мере, так считает сама женщина. Подробнее — здесь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Пресс-служба Следственного комитета по Тульской области сообщает:

– Подозреваемым по данному уголовному делу является Филатов Владимир Федорович, 20.01.1970 года рождения.

Может передвигаться на автомобиле ГАЗ-322132 желтого цвета с номерными знаками Р135РР 71 регион.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого лица, сообщить по телефонам 02, 8 (4872) 32-22-49, 8 (4872) 49-36-19, 8 (4872) 49-36-14 либо в официальных аккаунтах следственного управления в социальных сетях: Instagram, Твиттер, Facebook, ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:09 +3
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