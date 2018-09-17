Объявлен в розыск туляк, пытавшийся убить жену: фото

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

Ранее Myslo рассказывал историю Ольги Филатовой — бывший муж через два дня после развода попытался ее убить, а спустя четыре дня поджег дом. По крайней мере, так считает сама женщина. Подробнее — здесь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Пресс-служба Следственного комитета по Тульской области сообщает:

– Подозреваемым по данному уголовному делу является Филатов Владимир Федорович, 20.01.1970 года рождения.

Может передвигаться на автомобиле ГАЗ-322132 желтого цвета с номерными знаками Р135РР 71 регион.