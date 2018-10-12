Турнир по Panna на тульской набережной: большой фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

11 октября в Туле на Казанской набережной прошел открытый турнир по Panna. Это разновидность дворового футбола. В него играют в формате один на один. Здесь главное не забить гол, а прокинуть мяч между ног противника.

В соревнованиях приняли участие более 50 футболистов в возрасте от 14 до 30 лет.

На торжественной церемонии открытия турнира с приветственным словом выступили директор по развитию ПФК «Арсенал» Глеб Золотовский и футболист Александр Денисов.

По итогам турнира лучшим игроком признан Андрей Митяев. Он получил специальный приз — футболку с автографом Александра Денисова.

итоги турнира

В категории 14-17 лет:

1 место — Новиков Михаил;

2 место — Гуров Павел;

3 место — Кочарян Лео.

В категории 18-30 лет:

1 место — Дудко Никита;

2 место — Никитин Иван;

3 место — Беспалов Максим.

Особая номинация среди воспитанников социального техникума:

1 место — Климаков Владимир;

2 место — Петрухин Константин;

3 место — Митяев Андрей;

Организатором мероприятия выступили молодежный центр «Спектр» при поддержке управления по местному самоуправлению и молодежной политике города Тулы, а также парк активного отдыха Felix Novo Club.