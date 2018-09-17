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Туляк пытался зарезать бывшую жену, а потом спалил дом
Фото Алексея Пирязева.

Туляк пытался зарезать бывшую жену, а потом спалил дом

Сейчас мужчина объявлен в розыск.

Ночью 12 сентября в деревне Старое Басово в одном из домов случился пожар. В момент происшествия дома никого не было, поэтому пострадавших нет. Но оказалось, что отсутствие жильцов – это не счастливая случайность.

Дом пустовал уже четыре дня: хозяйка Ирина Феткулина вместе с 13-летней внучкой экстренно переехала жить к старшей внучке, а за жизнь ее 41-летней дочери Ольги Филатовой боролись врачи.

Женщина была госпитализирована в больницу с двадцатью ножевыми ранениями: ее пытался зарезать экс-супруг через два дня после развода.

Ольга познакомилась с Владимиром 15 лет назад. Работящим он не был уже тогда, любил выпить, но, видимо, будущую супругу это особо не смущало, возможно, надеялась, что с годами он остепенится... Вскоре после знакомства Ольга забеременела, пара расписалась и стала жить в доме у матери в деревне Старое Басово. 

Но и рождение дочери не изменило Владимира, даже несмотря на то, что у девочки оказалась редкая врожденная патология. 

Ирина Феткулина 

– Он практически никогда не работал. Всё ему было не по душе! Например, устроился на манипулятор работать, но уже вечером заявил, что ему такой труд не нравится. Так мы с дочерью и кормили, и содержали его все годы, за долги его расплачивались. Он же даже в доме ничего не делал, говорил, что это не его дом. Но есть и спать приходил в «чужой» дом, это ему не мешало.

 

Пристрастие к выпивке тоже никуда с годами не пропало, и под этим делом «глава семьи» начинал обвинять жену в неверности и устраивать семейные разборки. Доходило и до рукоприкладства. Ольга неоднократно писала на мужа заявления в полицию, но через какое-то время забирала. 

– Он вынуждал ее это делать. В лес вывозил, бил, заставлял ее рыть себе могилу, закапывал наполовину, грозился, что убьет, если не заберет заявление. Оля, конечно же, забирала заявление – она боялась мужа. Она боялась его всю жизнь. И не зря, видимо, прощала, потому что чувствовала и знала его лучше, – рассказывает Ирина.

Но в мае 2018 года женщина решила окончательно расстаться с супругом-тираном и выгнала его из дома. Такое решение привело его в неистовую ярость.

– Начался просто ужас: пьяный приезжал к ней на работу, она на Центральном рынке работала, душил, угрожал, бил… Полиция тогда приехала, забрала на Староникитскую, там его продержали минут 40 и отпустили, – продолжает Ирина. – Из отделения он вышел, приехал к нам домой и разбил мою машину. 

От злости Владимир принялся устраивать пьяные дебоши в деревне: врезался в заборы соседних домов, угрожал людям расправой. Соседи, зная его агрессивный нрав, держали язык за зубами и не обращались за помощью в правоохранительные органы.

Владимир слал жене СМС с угрозами: «Я тебя зарежу», «Я тебя сожгу», «Или моя, или ничья».

6 сентября супруги официально зарегистрировали расторжение брака. Но стало только хуже – Владимир лишь еще сильнее разозлился и продолжил угрожать жене.

В десятом часу вечера 8 сентября Ирина работала в огороде, когда Владимир пришел к дому уже бывшей супруги, разбил ногой окно, залез внутрь и с ножом накинулся на Ольгу.

– Он не говорил ни слова, только резал. Слышу, внучка кричит: «Папа, что ты делаешь?», потом: «Бабушка, папа маму убивает!» У Оли были изрезаны все руки, кровь била фонтаном в буквальном смысле. Он хотел вонзить ей нож в сердце, но попадал всё время в грудь. Когда Оля упала, он всё равно попытался добраться до сердца. Рядом со мной лопата стояла – я только морковку закончила выкапывать, схватила ее и побежала на помощь, но сил не хватило его ударить: он рукой поймал лопату, выхватил ее и начал меня ею бить. Я упала и потеряла сознание. И тут он уж Олю крушил, как хотел. Я когда в себя пришла, сама не поняла, где я. Сначала подумала, что в гробу. Я не знаю, что и как тут было, но Оля каким-то чудом вся изрезанная сумела выбежать из дома и выбраться за ворота. Хорошо, что был вечер, все соседи дома, они сбежались на крик и спасли мою дочь. Когда я очнулась, в доме никого не было, а дочке уже оказывали помощь соседи.

Злоумышленник же спокойно ушел через огород с места преступления. Приехавшая полиция и следователи не нашли его. Было возбуждено уголовное дело, мужчина объявлен в розыск. После случившегося Ирина вместе с внучкой уехала к родственникам.

– Как и где его искали, не знаем, но мы его видели каждый день в разных концах деревни, он был то пешком, то на машине, – рассказали соседи. 

Около двух часов ночи 12 сентября Владимир спокойно приехал на «Газели» – соседи слышали, потому что только он всегда подъезжал шумно к дому. Оставил машину недалеко от дома, где жил 15 лет, и пошел к нему пешком. В руках мужчина нес канистру с бензином. Он спокойно облил дом и поджег. 

Вскоре соседи поняли, что для чего именно приезжал Владимир к пустому жилищу. И соседи, и хозяйка сгоревшего дома уверены: он знал, что дома никого нет, и таким образом, видимо, решил отомстить бывшей жене. 

– Пожарные приехали быстро, но воды у них не было. Дом полыхал, а они стояли и думали, где набрать воды. Только через полчаса начали заливать огонь, – рассказывают соседи. 

– У нас ничего не осталось! Всё сгорело, ни вещей, ни мебели, ничего нет – только стены. Я не представляю, как мы будем жить дальше, – говорит Ирина. – Столько лет жили в страхе, и вот на тебе! Оля боялась, что так может случиться, и поэтому прощала его все эти годы. Но, видимо, это было неизбежно...

От редакции

Летом издание The Village провело эксперимент и проверило, понимает ли служба спасения намеки и скрытые сигналы о помощи. Журналистка (якобы жертва домашнего насилия) звонила 112 и просила привезти пиццу. Целью было вызвать помощь, находясь рядом с разъяренным тираном, но таким образом, чтобы он не заподозрил подвоха. Жертва начинала разговор с заказа пиццы, называла оператору адрес и телефон, на вопрос «Нужна ли вам помощь?» отвечала «Да». Оператор упорно повторяла вопрос: «Что у вас случилось?», но жертва только продолжала заказывать пиццу. Журналисты сделали несколько таких звонков с периодичностью в несколько минут, но ни один из операторов так и не догадался, что на самом деле это не глупая шутка, а человек таким образом подает сигнал о помощи. А ведь в реальной ситуации это могло бы стоить кому-то жизни.

В нашем случае женщина, жившая много лет в страхе, неоднократно писала на мужа заявления в полицию. Тиран угрожал ей и вынуждал забрать заявление, и она, опасаясь за свою жизнь, отзывала его. К сожалению, регулярное повторение ситуации не стало сигналом для правоохранительных органов, что на самом деле женщина в опасности и ей нужна помощь. То, чего Ольга боялась все 15 лет, произошло.

официально

Расследованием дела занимается следственный комитет СК РФ по Тульской области. В пресс-службе подтвердили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на преступление и убийство.

Сейчас ведется розыск подозреваемого. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:00 0
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