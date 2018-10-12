В Туле реализуется инклюзивный творческий проект для инвалидов

С 3 ноября по 16 декабря 2018 года по адресу ул. Болдина, 147-а каждые выходные будут проходить занятия по четырем направления творчества: музыка, театр, мастер-классы, КВН. Основной упор делается на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья, включая и детей с инвалидностью, но также организаторы приглашают к участию всех желающих без инвалидности.

Руководитель проекта школа инклюзивного творчества «Добрые люди» Нинель Мунтян:

Нинель Мунтян - Занятия будут проводить наши волонтёры, имеющие профильные образования. Например, направление музыкальная арт-терапия будет вести педагог с музыкальным образованием, а занятия в рамках направления детского инклюзивного театра проведёт педагог-психолог, имеющий большой опыт в организации творческих кружков по месту своей работы. Также будет действовать студия «Самоделкин», в рамках которой участники научаться создавать разные интересные поделки. Самое главное, что в конце декабря будет организован отчетный концерт, где наши ученики смогут показать свои творческие способности.

Директор АНБО «МОГУ!» Артём Муницын:

Артем Муницын - Подобные проекты уже несколько лет реализуются в разных городах России. Мы решили не отставать от остальных и попробовать сделать что-то своё, тем более, что творческой работой с инвалидами в возрасте от 18 лет и выше практически никто не занимается. Уже сейчас мы видим по откликам, что проект востребован. Нас это радует, и внушает оптимизм!

Все подробности о проекте школа инклюзивного творчества «Добрые люди» можно узнать в группе ВКонтакте или по телефону +7 (960)613−34−39. Заполнить анкету участника можно по ссылке.