новости
новости
Регистрация
В Туле реализуется инклюзивный творческий проект для инвалидов

В Туле реализуется инклюзивный творческий проект для инвалидов

Авторами проекта являются волонтеры АНБО «МОГУ!».

С 3 ноября по 16 декабря 2018 года по адресу ул. Болдина, 147-а каждые выходные будут проходить занятия по четырем направления творчества: музыка, театр, мастер-классы, КВН. Основной упор делается на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья, включая и детей с инвалидностью, но также организаторы приглашают к участию всех желающих без инвалидности.

Руководитель проекта школа инклюзивного творчества «Добрые люди» Нинель Мунтян:

Нинель Мунтян

Нинель Мунтян

- Занятия будут проводить наши волонтёры, имеющие профильные образования. Например, направление музыкальная арт-терапия будет вести педагог с музыкальным образованием, а занятия в рамках направления детского инклюзивного театра проведёт педагог-психолог, имеющий большой опыт в организации творческих кружков по месту своей работы. Также будет действовать студия «Самоделкин», в рамках которой участники научаться создавать разные интересные поделки. Самое главное, что в конце декабря будет организован отчетный концерт, где наши ученики смогут показать свои творческие способности.

Директор АНБО «МОГУ!» Артём Муницын:

Артем Муницын

- Подобные проекты уже несколько лет реализуются в разных городах России. Мы решили не отставать от остальных и попробовать сделать что-то своё, тем более, что творческой работой с инвалидами в возрасте от 18 лет и выше практически никто не занимается. Уже сейчас мы видим по откликам, что проект востребован. Нас это радует, и внушает оптимизм!

Все подробности о проекте школа инклюзивного творчества «Добрые люди» можно узнать в группе ВКонтакте или по телефону +7 (960)613−34−39. Заполнить анкету участника можно по ссылке.

сегодня, в 11:35 +3
Другие статьи по темам
Люди
Артём Муницын
Место
Тула
Прочее
творческий проект для инвалидов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк пытался убить жену: появилось видео задержания преступника
Туляк пытался убить жену: появилось видео задержания преступника
На трассе в Тульской области «семерка» протаранила грузовик
На трассе в Тульской области «семерка» протаранила грузовик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.