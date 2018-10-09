В Туле разыскивают опасного преступника: мужчина может быть вооружен

В пресс-центре УМВД по Тульской области состоялась пресс-конференция, посвященная работе полиции по розыску Владимира Филатова . Он подозревается в нападении на бывшую жену, поджоге дома и хищении денег у соседки.

Заместитель начальника по оперативной работе УМВД по Туле Николай Авдонин напомнил, что череда преступлений, которые вменяются Филатову, началась 8 сентября. В этот день около 22.50 он заявился домой к бывшей жене (брак они официально расторгли за два дня до случившегося), выбил ногой окно и напал с ножом на бывшую супругу Ольгу. Первые удары пришлись на руки и ноги. На крики спустилась со второго этажа ее 11-летняя дочь. Увидев происходящее, она разбудила бабушку.

Та, вооружившись лопатой, замахнулась на бывшего зятя, попыталась остановить его, но он оттолкнул ее, выхватил лопату и ударил. Женщина упала и потеряла сознание.

Пока Владимир боролся с тещей, раненная Ольга спрятала нож. Но мужчина схватил на кухне другой и продолжил расправу. Ольга все же смогла выбраться из дома и, истекая кровью, выбралась за ворота. Там уже на крики сбежались соседи. Они оказали пострадавшей помощь и вызвали полицию и скорую.

Раненую женщину доставили в реанимацию больницы им. Ваныкина.

Чуть больше чем через неделю мужчина, по словам соседей, поджег дом, в котором он жил с женой, тещей и дочерью. Экспертиза по поводу причины возгорания дома еще не завершена, но косвенно версию поджога подтвердила еще одна соседка.

28 сентября Владимира обнаружила в своем доме его соседка. Он забрался к ней в ее отсутствие, следил за одним из домов, предполагая, что в нем прячутся его жена, теща и дочь. В это время он уже был объявлен в розыск

– Понимая, что его обнаружили, Филатов потребовал у соседки денег. Но у той все средства были на банковской карте. В итоге они вместе доехали до банкомата на пр. Ленина и сняли там с карты 24 тысячи рублей. Филатов был вооружен ножом, но расстались они, так сказать, мирно. По дороге он рассказал соседке, что жена ему изменяет, поэтому он хочет ее убить. Также рассказал, что это он сжег дом, – рассказал Николай Авдонин. – Женщина сообщила о случившемся в полицию.

Раненая Ольга, кстати, до сих пор находится в больнице.

Работа по розыску не увенчалась успехом. Соседи видели Филатова на протяжении недели до пожара в поселке, но почему-то никто не сообщил об этом полиции.

Известно, что после серии преступлений Филатов на месяц снял квартиру на ул. Мезенцева, но вскоре съехал с нее.

Мужчина объявлен в федеральный розыск.

– В настоящее время он может скрываться в поселке Скуратово, в Старо-Басово, Менделеевском. Там уже работают поисковые группы. Также известно, что он намерен уехать в другой город. У нас есть предположения, что ему кто-то помогает, покупает ему продукты. Мы просим всех граждан быть внимательными и сообщать любую информацию о Филатове либо о том, кто ему помогает. Мы готовы выехать на его задержание в любое время, – сказал Николай Авдонин.

Однако Авдонин подчеркнул, что гражданам не стоит пытаться задержать мужчину самостоятельно, – он может быть вооружен. Если вдруг вы увидели мужчину, похожего на подозреваемого, немедленно позвоните в полицию и сообщите об этом. Можно проследить его маршрут, но держаться на расстоянии и быть на связи с полицией.

розыск!