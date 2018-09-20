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В Туле полицейский сфабриковал дело за наркотики против невиновного

В Туле полицейский сфабриковал дело за наркотики против невиновного

За свое преступление сотрудник полиции ответил в суде.

Оперуполномоченный отделения по противодействию незаконному обороту наркотиков растительного происхождения отдела по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области признан виновным по трем статьям УК РФ:

  • ч. 2 ст. 228 (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере),
  • ч. 4 ст. 303 (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления);
  • п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Суд установил, что 30 июня 2016 года у подъезда одного из домов по ул. Демонстрации полицейский задержал Л. Наркотиков при себе мужчина при себе не имел, личный досмотр не производился.

Однако сотрудник полиции в акте личного досмотра написал, что у задержанного в кармане был обнаружен пакет с наркотиками.

По сфальсифицированным им материалам 1 июля было возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотического средства в крупном размере.

- Впоследствии Л. было предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, до 13 сентября 2016 года он содержался под стражей. Советский районный суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, а 30 декабря 2016 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По совокупности преступлений полицейскому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на 3 года.

19 сентября Тульский областной суд оставил жалобу осужденного без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

сегодня, в 13:46 +8
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