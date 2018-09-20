Мемориал «Защитникам неба Отечества» может не дождаться ремонта?

Месяц назад неравнодушные туляки обратили внимание на состояние мемориала «Защитникам неба Отечества», который расположен на въезде в Тулу со стороны Москвы (Зареченский округ) и возведён к 71-й годовщине Великой Победы.

По видео даже непрофессионалу понятно, что памятник разрушается.

Напомним, что мемориал создан по инициативе Фонда сохранения исторической памяти отечественной авиации «Защитники неба Отечества» при финансовой поддержке Министерства обороны РФ и Российского военно-исторического общества. 6 мая 2016 года комплекс посетил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Редакция портала Myslo.ru отправила запросы в министерство культуры Тульской области, а также в министерство имущественных и земельных отношений - о перспективах ремонта мемориала и ответственных за его состояние.

В министерстве имущественных и земельных отношений нам пояснили, что мемориал не относится к государственной собственности Тульской области. И «рассмотрение вопроса о принятии объекта в собственность Тульской области не представляется возможным, поскольку он имеет признаки бесхозяйного недвижимого имущества». К тому же администрация Тулы ведет сейчас работы по оформлению прав на объект как на бесхозяйное имущество, чтобы в дальнейшем перевести его в муниципальную собственность.

Из минкульта региона пришел не такой безнадежный, как из МИЗО, ответ, что «в настоящее время министерство обороны РФ опубликован проект новой федеральной целевой программы «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 гг», предполагающей масштабную реконструкцию уже существующих воинских захоронений лиц, погибших при защите Отечества, а также создание новых мемориальных комплексов. Министерством культуры Тульской области сформирован и направлен в минобороны РФ Перечень мероприятий по Тульской области для включения в данную программу. Одним из предложений Зареченского территориального округа Тулы является проведение в 2019-2020 годах работ на мемориальном комплексе «Защитникам неба Отечества», в том числе: ремонт памятных плит, скульптурной группы, кирпичной стены, замена тротуарной плитки».

Безусловно, если мемориал будет включен в федеральную программу, его обязательно отремонтируют. Но ведь речь идет о ПРОЕКТЕ новой программы. Пока идут необходимые бюрократические процедуры принятия и утверждения программы, памятник продолжает разрушаться. И как бы не получилось так, что мемориал включат в программу, и даже выделят средства, а восстанавливать будет уже нечего. Как говорится, дорога ложка к обеду…