В тульский приют «Любимец» привезли раненого сокола

В воскресенье утром в центр помощи животным «Любимец» охотники привезли раненого сокола. Птицу нашли в Щекинском районе.

При первом осмотре ветеринары выявили у пернатого перелом правого крыла. Спешно была организована передержка. В связи с тем, что приют рассчитан на собак и кошек, сокола временно поместили в небольшой вольер.

– Хищник ведет себя спокойно, старается укрыться в будке, смонтированной в вольере. Сотрудники приюта организовали доставку корма для пернатого из Тульского областного экзотариума — хищник питается грызунами, — рассказали в «Любимце».

Сейчас приют разыскивает орнитологов для проведения консультаций и возможной передачи сокола специалистам, для оказания более профессиональной помощи в дальнейшем выхаживании и возвращении в среду обитания.