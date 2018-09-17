новости
новости
Регистрация
В Туле выбрали лучшего таксиста региона: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле выбрали лучшего таксиста региона: фоторепортаж

Им стал Алексей Фокин.

17 сентября в Туле прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2018». Он состоялся возле МРЭО № 1 на Мызе. В соревнованиях участвовали 22 человека.

Таксистов ожидала теория и практика. На теоретической части проверяли знания правил дорожного движения, истории Тульской области и легкового такси в России. Практика была не менее сложной — водители соревновались в плавном вождении, маневрировании.

Участникам необходимо было проехать дистанцию со стаканом воды на крыше авто.

Больше баллов начисляли тем, у кого меньше воды пролилось из стакана.

Победителем конкурса стал Алексей Фокин. Он получил 50 тысяч рублей и право представить Тульскую область на финале в Сочи.

Второе место занял Николай Верченов (30 тысяч рублей), третье — Анатолий Курашов (20 тысяч рублей).

Галерея
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 1
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 2
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 3
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 4
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 5
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 6
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 7
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 8
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 9
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 10
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 11
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 12
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 13
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 14
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 15
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 16
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 17
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 18
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 19
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 20
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 21
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 22
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 23
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 24
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 25
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 26
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 27
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 28
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 29
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 30
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 31
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 32
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 33
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 34
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 35
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 36
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 37
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 38
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 39
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 40
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 41
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 42
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 43
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 44
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 45
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 46
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 47
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 48
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 49
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 50
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 51
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 52
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 53
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 54
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 55
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 56
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 57
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 58
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 59
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 60
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 61
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 62
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 63
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 64
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 65
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 66
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 67
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 68
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 69
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 70
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 71
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 72
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 73
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 74
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 75
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 76
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 77
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 78
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 79
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 80
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 81
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 82
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 83
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 84
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 85
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 86
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 87
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 88
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 89
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 90
Конкурс "Лучший таксист Тульской области", Фото: 91
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:27 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
таксистлучший таксист

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на детской площадке 8-летнему мальчику отрезало фаланги пальцев
В Тульской области на детской площадке 8-летнему мальчику отрезало фаланги пальцев
Объявлен в розыск туляк, пытавшийся убить жену: фото
Объявлен в розыск туляк, пытавшийся убить жену: фото
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.