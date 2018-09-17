В Туле выбрали лучшего таксиста региона: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Им стал Алексей Фокин.

17 сентября в Туле прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2018». Он состоялся возле МРЭО № 1 на Мызе. В соревнованиях участвовали 22 человека.

Таксистов ожидала теория и практика. На теоретической части проверяли знания правил дорожного движения, истории Тульской области и легкового такси в России. Практика была не менее сложной — водители соревновались в плавном вождении, маневрировании.

Участникам необходимо было проехать дистанцию со стаканом воды на крыше авто.

Больше баллов начисляли тем, у кого меньше воды пролилось из стакана.

Победителем конкурса стал Алексей Фокин. Он получил 50 тысяч рублей и право представить Тульскую область на финале в Сочи.

Второе место занял Николай Верченов (30 тысяч рублей), третье — Анатолий Курашов (20 тысяч рублей).