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Москвич пожаловался Алексею Дюмину на плохое состояние могилы Льва Толстого

Москвич пожаловался Алексею Дюмину на плохое состояние могилы Льва Толстого

Губернатор Тульской области попросил Екатерину Толстую разобраться в этом.

– После 20-летнего перерыва посетил с женой Ясную Поляну. Всё стало гораздо хуже. Позор, стыд и срам! Ужасная дорога к захоронению, с детской коляской — не пройти. Старики либо не пройдут, либо ноги переломают. Ухабы и колдобины. Могила неухоженная, — написал житель Москвы в обращении губернатору.

Вот что ответила директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая:

– Этой весной после того, как растаял снег, действительно появились некоторые проблемы с дорогой. Была размыта гранитная крошка, и проявился асфальт, который сохранился со времен советской власти. Этот участок дороги занимает приблизительно 30 метров. Мы провели обследование. Используя наши контакты с Обществом инвалидов, проверили, можно ли проехать в этом месте людям маломобильным. Эксперимент показал, что это возможно. Я сейчас провожу консультации со специалистами, потому что мы понимаем — в этом месте не может располагаться асфальт, тротуарная плитка. Работы по восстановлению этого участка дороги намечены на апрель 2019 года. Мной найдены спонсоры, сейчас делаем проект.

Что касается могилы Льва Николаевича Толстого – мы знаем, что существовало его завещание, как должна она выглядеть. Есть паспорт этого объекта. Могила полностью соответствует тому, что описано в архивных данных.

Я тоже получаю много писем. Некоторые люди говорят о том, что на могиле Толстого надо поставить крест. Недавно было письмо, в котором заявитель считал, что в могиле спрятан клад, поэтому надо нам с металлоискателем там поискать. Я благодарна за конструктивную критику, но некоторые вещи поменять не могу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 +2
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Тульская областьЯсная Поляна
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