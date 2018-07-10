Туляк: «Полицейские безосновательно обвинили меня в употреблении наркотиков»

Алексей Ермаков намерен снять с себя голословные обвинения в употреблении наркотиков. Фото Дмитрия Дзюбина.

27-летний житель Новомосковска Алексей Ермаков, бывший сотрудник ИК-6 УФСИН России по Тульской области, уже несколько месяцев пытается в суде отстоять свое доброе имя и доказать, что не употребляет и никогда не употреблял наркотики.

Вечером 20 января 2018 года Алексей возвращался домой из магазина. Но до квартиры он так и не дошел – у подъезда его уже ждали полицейские и коллеги – сотрудники регионального УФСИН. К нему подошли двое мужчин, схватили за руки, потащили к машине, сразу же отобрали мобильный телефон, паспорт и начали обыскивать.

На улице во дворе по­стелили на снег пакет и заставили Алексея раздеться и разуться – искали наркотики.

И всё это при температуре около -12 градусов. Обыск не дал результатов: запрещенных веществ найти у мужчины не удалось. Тогда его отвели в отдел МВД по Новомосковскому району, где стали требовать признаний в распространении наркотиков. Но Алексей по-прежнему всё отрицал. Тогда его повезли на медосвидетельствование на состояние опьянения в Тульский областной наркологический диспансер №1 (филиал Новомосковска).

– Уже во вскрытую баночку в присутствии полицейских и других посторонних лиц я собрал мочу. Исследование выявило в ней 11-нор-9карбокси-дельта9-тетрагидроканнабинол, что является метаболитом наркотического средства конопли. Имеется запись с видеокамеры, которая подтверждает, что баночка для анализа действительно была вскрыта медиком не при мне, а раньше, и для чего-то поставлена в шкаф. Также, если сравнить запись с видеокамеры и акт медицинского освидетельствования, можно найти нестыковки по времени проведения процедуры и другие. В документе имеются сведения о пульсе, но видео подтверждает, что он не измерялся. Также говорится, что «двигательная сфера с нарушениями, точность выполнения координационных проб с промахиванием левой руки», но на видео промахивания нет. Я сам не то что не употребляю наркотики, даже не курил никогда!

После медосвидетельствования Алексея Ермакова вновь привезли в отделение полиции и продолжили требовать признаний в распространении наркотиков.

– С моего мобильного полицейские писали жене смс: «Я оставил у родителей пакет, забери его, я тебя встречу» и т.п. Это было около двух ночи, жена вообще не знала, где я нахожусь и почему задаю непонятные вопросы.

– Кстати, сами полицейские потом в протоколе о доставлении лица в ОВД указали, что не забирали у меня личные вещи, хотя на записи с камеры видеонаблюдения в отделении видно, что полицейский возвращает мне телефон. Сам протокол составлялся без понятых.

Выйдя из полиции, Алексей отправился на повторную сдачу анализов в тот же самый наркодиспансер. Разница между пробами – около 12 часов.

В повторном анализе следов наркотиков обнаружено не было.

– За такой срок обнаруженное ночью вещество вывестись никак не могло, – говорит Алексей. – Оно выводится около двух суток, если это однократное употребление. А если чаще, то может и месяцами.

После сдачи и получения результатов Алексей поставил подпись в журнале записей отбора биологических объектов. Но через какое-то время под ней появилась запись об обнаружении в повторной пробе наркотических веществ. Мужчина уверен, что это было сделано специально, чтобы подтасовать данные под «ночную» пробу.

На фоне этих событий у Алексея начались проблемы со здоровьем, он ушел на больничный и проходил лечение в дневном стационаре. Но его состояние здоровья не интересовало полицейских, они звонили ему с требованием явиться в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. Оказалось, что, задерживая Алексея 20 января, полицейские не составили этот документ. «Присылайте повестку – приду», – отвечал он им. Но повестку никто не присылал. Вместо этого стражи порядка дважды приходили в больницу и пытались оттуда доставить Алексея в отделение полиции.

Административное делопроизводство по факту употребления без назначения врача наркотиков было начато только 14 февраля. На основании него мировой суд в апреле назначил ему штраф в 5000 рублей с обязательным лечением в наркодиспансере.

Алексей не согласился с таким решением и обратился в городской суд с ходатайством об отмене постановления. В подтверждение своих предположений о грубой подтасовке фактов он прикрепил справки о повторном медосвидетельствовании, кадры с камеры видеонаблюдения из отделения полиции, видео из наркодиспансера (все видео – на портале Myslo.ru). Но суд не принял эти доказательства во внимание и оставил в силе постановление мирового суда.

По словам Ермакова, отстоять свое доброе имя для него – не только дело принципа, но и борьба за свое будущее, карьеру и возможность работать по специальности. Но, конечно, уже не в родном городе, а с переводом в другой регион.

Кстати, после длительного больничного в первый же рабочий день Алексей был уволен из колонии за «нарушение этических норм». Увольнению предшествовала проверка по факту употребления сотрудником наркотиков.

– В суде моему адвокату сказали, что здесь, в области, мы не выиграем, меня «заказали», за меня договорились и решение будет приниматься в любом случае не в мою пользу, – заключает собеседник.

Алексей Ермаков собирается бороться до конца: обращаться в областной суд, дальше – в Верховный и, наконец, в Европейский суд по правам человека. Бывший сотрудник колонии отмечает: он уже обращался в Следственный комитет России (СКР) и прокуратуру района и области с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции, УСБ ФСИН и наркодиспансера, на что получил ответ, что никаких нарушений со стороны силовиков выявлено не было. Со своей стороны редакция «Слободы» направила запрос в УМВД России по Тульской области с просьбой прокомментировать данную информацию.

По мнению Алексея, обвинение его в употреблении наркотиков связано с бывшим его местом работы – исправительной колонией №6 в Новомосковске.

Он перевелся в нее в декабре 2017 года, стал начальником отряда, но очень быстро сменил статус лучшего сотрудника на «белую ворону». Как поясняет сам Алексей, он задавал начальству много неудобных вопросов, следил, чтобы у заключенных не было запрещенных предметов и веществ. Мужчина считает, что именно за это его таким образом попытались «слить», поскольку к его работе претензий не было. Через несколько дней после увольнения Алексея должности лишился и куратор колонии Сергей Овчинников, который активно его поддерживал.