В Куркинском районе опрокинулся Mitsubishi Carisma

Фото УГИБДД по Тульской области.

10 сентября в 17.05 на 34-м километре автодороги «Дон-Куркино» в Куркинском районе 52-летний водитель автомобиля «Мицубиси Каризма», по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель и его 53-летний пассажир с различными травмами доставлены в районную больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

тульская госавтоинспекция

Уважаемые водители, помните, что, превышая скорость, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью других участников дорожного движения. Никогда не переоценивайте свои возможности, безопасность на дороге превыше всего!