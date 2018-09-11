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В Куркинском районе опрокинулся Mitsubishi Carisma
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Куркинском районе опрокинулся Mitsubishi Carisma

В аварии пострадали два человека.

10 сентября в 17.05 на 34-м километре автодороги «Дон-Куркино» в Куркинском районе 52-летний водитель автомобиля «Мицубиси Каризма», по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водитель и его 53-летний пассажир с различными травмами доставлены в районную больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

тульская госавтоинспекция

Уважаемые водители, помните, что, превышая скорость, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью других участников дорожного движения. Никогда не переоценивайте свои возможности, безопасность на дороге превыше всего!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:41 +2
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