В Тульской области в страшном ДТП погиб водитель «Тойоты»

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 сентября в 19.40 на 295-м автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе 33-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», по предварительной информации, врезался во встречный «Daf XF» с прицепом, а затем опрокинулся в кювет.

Водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте происшествия.

– Уважаемые водители, при совершении любых маневров, в особенности обгона по встречной полосе, необходимо убедиться в безопасности данного маневра. Также не стоит ездить на дальние дистанции без перерыва на отдых — переутомление не менее опасно в пути для водителя. Соблюдая эти простые правила, вы обезопасите себя и окружающих вас людей, — отметили в УГИБДД по Тульской области.