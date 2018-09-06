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«Фонтанирующий» коллектор на Рязанке починят после обращения собственников
Фото из архива MySlo

«Фонтанирующий» коллектор на Рязанке починят после обращения собственников

Администрация Тулы прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Колодец, расположенный на улице Рязанской, рядом с гипермаркетом «Линия», который «разбазаривает» воду уже целый месяц, починят после обращения абонентов. Об этом сообщили в администрации Тулы:

«Данная линия является абонентской и обслуживает расположенные неподалёку заправочные станции. Порыв произошёл на абонентской линии. Силами сотрудников «Тулагорводоканала» выполнено перекрытие воды, абонентам данной линии необходимо обратиться в «Тулагорводоканал» для проведения ремонтных работ».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +1
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