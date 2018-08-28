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Пьяный житель Тульской области украл ягненка

Пьяный житель Тульской области украл ягненка

За свое преступление мужчина получил 200 часов обязательных работ.

Приговором Богородицкого районного суда мужчина признан виновным в п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище).

Как установлено судом, 15 июня около 23.00 в селе Андреевка Куркинского района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из загона для содержания крупного рогатого скота трехмесячного ягненка. Ущерб хозяину составил 2 800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, суд назначил преступнику наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +2
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