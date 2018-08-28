Туляки поздравили губернатора региона Алексея Дюмина с днем рождения

28 августа Алексею Дюмину исполнилось 46 лет. Два с половиной года он стоит у руля Тульской области.

За этот небольшой период воплощено в жизнь много важных проектов и добрых дел. Теплые и сердечные пожелания Алексею Геннадьевичу передают жители Тульской области, а «Слобода» присоединяется к поздравлениям!

Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От имени депутатов Тульской областной Думы поздравляю Вас с днем рождения!

Вы многое делаете для достижения нашим регионом лидирующих позиций в экономике и социальной сфере. Туляки видят положительные изменения, которые происходят в области: формируются территории опережающего развития, строятся новые детские сады, спортивные сооружения, новый облик приобретают города и села. Замечательно, что в эти преобразования непосредственно вовлечены жители региона, и именно их мнение является решающим. По Вашей инициативе сегодня в Туле реализуется масштабный проект реконструкции исторического центра.

Старинный город вновь обретает свои уникальные черты, открывается жителям и гостям. Красивая набережная давно была мечтой многих туляков, и потому сегодня это живописное место не просто туристический объект, место отдыха и досуга, это символ обновленной Тулы, символ нашей уверенности в будущем.

Примите пожелания новых успехов в работе! Депутаты областной Думы готовы работать на благо тульского края в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти региона. Крепкого Вам здоровья, счастья, всего самого доброго!

Владимир Афонский, депутат Госдумы от Тульской области:

– Наш губернатор, Алексей Геннадьевич Дюмин, объединяет все здоровые силы общества ради развития тульского края. Для него характерно чёткое видение целей, грамотное распределение сил и ежедневная добросовестная работа. Всё это и позволяет решать самые амбициозные задачи. Всего несколько лет в нашем регионе создана особая экономическая зона «Узловая». Несмотря на свою относительную «молодость», она стремительно развивается. 20 февраля этого года уникальный проект отмечен наградой в номинации «За быстрый старт». По итогам отчета Министерства экономического развития Российской Федерации о результатах функционирования особых экономических зон в прошлом году особая экономическая зона «Узловая» вошла в тройку лидеров. Ее работа принесет региону не менее 5000 новых рабочих мест, 17 млрд инвестиций и более 8 млрд налоговых поступлений. На данный момент в особой экономической зоне уже восемь резидентов. Всё это стало возможным благодаря губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, который лично контролирует процесс привлечения резидентов и строительством инфраструктуры.

Губернатор справедливо считает привлечение в область инвестиций основным вектором развития региона, который потянет за собой создание рабочих мест, зарплату и налоги, развитие территории. Опорной точкой нашего региона всегда была и остается промышленность. И здесь есть о чем сказать. Реализован крупномасштабный проект по строительству литейно-прокатного комплекса по выплавке качественной углеродистой стали на «Тулачермете». Буквально через несколько дней завершит реализацию четырех масштабных проектов «Щекиноазот». 7 сентября состоится пуск совмещенного производства метанола и аммиака, заработают промышленная установка серной кислоты, диметилового эфира парфюмерного качества и новые очистные сооружения. Сейчас, благодаря поддержке губернатора, заключают долгосрочные контракты наши оборонные предприятия. Это очень важно, потому что дает загрузку мощностей, средства для развития, обеспечивает работой тысячи туляков. Алексей Геннадьевич помогает выстраивать предприятиям региона конструктивный диалог с заказчиками и инвесторами, содействует выстраиванию эффективного процесса диверсификации оборонных производств.

Борис Сокол, президент химической компании «Щекиноазот»:

– На благо Тульской области Алексей Геннадьевич работает уже два с половиной года, и всё это время приоритетами его деятельности являются укрепление производственной мощи губернии, привлечение крупных инвестиций в экономику региона, выстраивание грамотного диалога с бизнес-сообществом. Мы, представители химической индустрии, ощущаем его поддержку, это помогает нашему предприятию развиваться, вводить в строй новые объекты, создавать новые рабочие места, реализовывать благотворительные и общественно значимые проекты.

В 2018 году мы открываем сразу четыре новых производственных объекта. Это комплекс метанол-аммиак М-450/А-135, установки серной кислоты, диметилового эфира парфюмерного качества, а также очистные сооружения. Приятно, что все начинания компании «Щекиноазот» всегда находят отклик и поддержку со стороны губернатора.

Именно глава региона содействовал решению вопросов поставок сырья от компании «Роснефть» на наше производство. Благодарим Алексея Геннадьевича за то, что наше предприятие получило государственную поддержку при реализации крупных инвестиционных проектов.

Соглашения о сотрудничестве, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме, можно смело назвать уверенными шагами на пути создания в Тульском регионе благоприятного делового климата. В этом году между правительством региона, Министер­ством промышленности и торговли РФ и компанией «Щекиноазот» был подписан меморандум о намерениях, предваряющий заключение специнвестконтракта. «Щекиноазот» получит госпомощь при реализации перспективных проектов строительства современных высокотехнологичных установок по производству метанола, азотной кислоты и аммиачной селитры.

От имени всего коллектива химиков «Щекиноазота» искренне благодарю Алексея Геннадьевича за открытость, внимательность, эффективное взаимодействие с промышленниками и умение успешно реализовывать все заявленные и задуманные проекты и программы. Желаю нашему губернатору крепкого здоровья, огромного счастья, оптимизма и силы духа. Пусть задуманные им программы социально-экономического развития региона будут реализованы в полном объеме!

Светлана Мужичкова, руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в Тульской области, старший вице-президент:

– Сразу начну с фактов: возрождение Суворовского училища, новая набережная, Губернаторский каток, строительство Ледового дворца и детской ортопедии, капитальный ремонт дорог, реконструкция улицы Металлистов, новые скверы, микрорайоны, производства и рабочие места, развитие программы для инвалидов «Доступная среда»… Это только капля из того, что удалось сделать Алексею Геннадьевичу Дюмину за два года на посту главы региона. Всего за два года! Причем для Дюмина Тула — первый хозяйственно-управленческий опыт. Но разносторонняя образованность, целеустремленность и настойчивость, а главное, человеческое неравнодушие позволили нашему губернатору добиться блестящих результатов даже за такой короткий срок.

С приходом Алексея Геннадьевича Дюмина Тульская область набрала мощные темпы развития и показывает позитивную динамику социально-экономического роста. В области улучшился инвестиционный климат, тульский военно-промышленный комплекс получил госзаказы и финансирование, внедряется механизм концессии для обслуживания и модернизации коммунальной инфраструктуры, Тульская область вошла в число самых популярных среди туристов регионов России…

На своем посту губернатор Тульской области делает всё возможное, чтобы жителям было комфортно жить и работать в родном регионе. Конечно, это его работа. И он делает ее высококлассно. Желаю Алексею Геннадьевичу здоровья, неиссякаемой энергии, воплощения еще множества интересных и нужных людям проектов, семейного счастья и благополучия.

Евгений Дронов, генеральный директор АО АК «Туламашзавод»,

Герой Труда РФ :

– Машиностроители отчетливо видят, что в 2016 году Тульская область — арсенал и щит страны — обрела решительного, целеустремленного руководителя, который может эффективно реализовывать как военно-промышленный, так и социально-экономический потенциал региона. Хочется особо поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за поддержку в вопросах укрепления и развития оборонной промышленности, за осуществление инновационных проектов в разных сферах жизни общества. Его организаторский талант, профессионализм, чувство гражданского долга, умение принимать взвешенные решения и внимательное отношение к людям снискали заслуженный авторитет среди жителей Тулы и Тульской области. Они ценят своего губернатора за созидательную энергию и умение сплачивать вокруг себя талантливых единомышленников.

По инициативе Алексея Геннадьевича в регионе созданы научные роты. Это выход для одаренных выпускников, потенциальной научной элиты не выпасть на год из научной работы. Теперь молодые ученые могут отдавать долг Родине, служа в необычной научной роте. И за это спасибо губернатору!

С приходом Дюмина на пост губернатора начались масштабные преобразования в регионе. Отрадно, что Тула теперь входит в число регионов-лидеров по ряду показателей социально-экономического развития, явно улучшился инвестиционный климат, наша оборонка обеспечена заказами, а город благоустраивается и хорошеет, создаются новые направления туризма, продвигаются тульские бренды. Желаю Алексею Геннадьевичу Дюмину успехов в делах, новых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Михаил Полендаков, генеральный директор компании «ХайдельбергЦемент» в России, и Игорь Вайсс, директор филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровский:

– Профессионализм, активная жизненная позиция и глубокие знания позволяют губернатору Дюмину успешно решать множество задач всестороннего развития Тульской области. Его деятельность на посту губернатора важна не только для благополучия жителей региона, но и для эффективной работы всего тульского бизнес-сообщества. В области реализуются крупные инвестиционные проекты, строятся дороги, развивается производство, улицы городов преображаются и хорошеют на глазах.

Профессиональный и жизненный путь Алексея Геннадьевича Дюмина — пример многолетнего, преданного, честного служения Родине. Желаем, чтобы и впредь в его адрес звучали только искренние и теплые слова благодарности жителей Тульского региона.

Благодарим Алексея Геннадьевича за вклад в развитие тульского края. Наша компания является крупным инвестором, ценит условия, созданные для развития бизнеса, и поддержку, которую мы чувствуем. Желаем нашему губернатору неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов в его крайне ответственной работе. Крепкого здоровья, добра, радости, мира и благополучия ему и его близким!

Михаил Грязев, ректор ТулГУ:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От всей души поздравляю Вас с днём рождения! Служба Отечеству, выполнение ответственных задач сформировали и закалили в Вас особый характер, сделав человеком чести, слова и дела. Именно эти качества Вы проявляете, служа на посту губернатора Тульской области, оправдывая доверие жителей региона, проголосовавших за Вас абсолютным большинством на прямых выборах.

Именно с Вами связаны все созидательные инициативы в различных сферах развития региона, которые неизменно претворяются в жизнь. Создаются инновационные предприятия и растёт число высокопроизводительных рабочих мест, в том числе для молодёжи, развивается городское пространство и появляются новые точки притяжения, открываются образовательные учреждения, привлекающие талантливых молодых людей. Вместе с жителями региона разработана и реализуется Программа социально-экономического развития Тульской области и многое, многое другое.

Особые слова благодарности хочу адресовать Вам за внимание к Тульскому государственному университету. К настоящему моменту состоялся уже второй набор на воссозданной при Вашем непосредственном участии военной кафедре ТулГУ, продолжается реализация стратегических проектов в рамках Программы развития опорного университета. Мы уверены, что наша совместная работа реализует задачи, поставленные Президентом.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго!

Владимир Панин, ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

– Уважаемый Алексей Геннадьевич! От всей души хочу поздравить Вас с днем рождения. Жители региона каждый день убеждаются, что на выборах губернатора они приняли правильное решение. Вы показали себя человеком слова и дела, умеющим принимать важные решения и воплощать их в жизнь.

Тульская область преображается на наших глазах — трудно было поверить в возможность создания Суворовского училища в кратчайшие сроки. Но в прекрасном комплексе зданий занимаются отличные ребята, учебный процесс налажен, наши преподаватели активно сотрудничают с суворовцами и всегда отмечают их отличное образование и воспитание.

В ближайшие дни в Ясной Поляне откроет свои двери Центр поддержки одаренных детей. Вузовские преподаватели будут работать с лучшими из лучших школьников, создавая наше общее будущее. Мы благодарны Вам за доверие и возможность участия в этом важнейшем деле.

Экономика региона обретает новое дыхание благодаря множеству крупнейших инвестиционных проектов, в Тульской области появляются новые инновационные производства и рабочие места. Созданный при ТГПУ им. Л. Н. Толстого Инжиниринговый центр вовлечен в эту работу, наши сотрудники и преподаватели гордятся тем, что их знания приносят ощутимую пользу нашей промышленности.

Программа социально-экономического развития, в разработке которой участвовали многие туляки, воплощается в жизнь. Как ректор вуза, постоянно работающий со студентами, я вижу, что молодые люди заинтересованы в тех перспективах, которые благодаря Вашим усилиям открываются в области. И, разумеется, украсившая наш древний город современная набережная стала любимым местом отдыха горожан всех возрастов.

Особенно хочу поблагодарить Вас за ту поддержку, которую Вы оказываете нашему университету, привлекая его к реализации важнейших региональных проектов. Мы высоко ценим Ваше доверие и надеемся, что всегда сможем его оправдывать.

Взвешенный, конструктивный подход к решению поставленных задач, профессионализм и неравнодушное отношение к будущему региона позволяют Вам плодотворно работать на ответственном государственном посту.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо жителей тульского края!

Евгений Карпов, ректор Тульского университета ТИЭИ, доктор психологических наук, профессор:

– Алексей Дюмин — генерал, Герой России. И в руководстве областью по-военному точно расставляет приоритеты в работе. Региону нужны новые инвесторы, новые прорывные проекты, но всё это невозможно без качественно подготовленных кадров. Важнейшая инвестиция в развитие региона — это квалифицированные кадры. Не зря в своем Послании общественности и депутатам облдумы губернатор сделал особый акцент на образовании, освоении новых знаний и технологий, развитии экономики, создании условий для самореализации молодежи. Алексей Дюмин поставил перед нами серьезную задачу создания кадрового резерва государственной и муниципальной службы, в том числе из лучших студентов и членов «Клуба 100-балльников», поручил разработать программу их мотивации к работе в органах власти различного уровня. Особое внимание Алексей Дюмин обратил на непрерывное образование, раннюю профориентацию, практико-ориентированные подходы и повышение квалификации.

По инициативе губернатора в Тульской области создано уже два центра поддержки таких детей, а ведь во многих регионах нет ни одного такого центра. У нас работают кванториумы и 13 технопарков, созданы все условия, чтобы развивать потенциал молодежи по техническим направлениям.

Алексей Дюмин входит в попечительский совет АСИ, и благодаря ему наша область входит в пилотный проект «Кадры будущего для регионов». Название говорит само за себя. Будут кадры — будет развитие. Желаю Алексею Геннадьевичу энергии и вдохновения в служении на благо Тульской области и всего Отечества!

Илья Терехов, генеральный директор ГК «Автокласс»:

– Алексей Дюмин дал мощный импульс развитию Тулы и региона в целом. В Тульской области с 2017 года идет крупномасштабный ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Уже сейчас ездить по дорогам области действительно безопасно и комфортно.

Меняется и сам город-герой. Губернатор очень точно почувствовал, чего не хватает молодежи нашего города, — и вот в Туле появились креативные творческие пространства «Октава» и «Искра», музейный квартал и набережная.

Напротив Суворовского училища по инициативе Алексея Дюмина строится парк «Патриот», аналог подмосковной Кубинки. Он, без сомнений, станет местом притяжения молодежи и точкой семейного активного отдыха. Большое спасибо Алексею Геннадьевичу за эти проекты. От имени всех сотрудников группы компаний «Автокласс» поздравляю Алексея Дюмина с днем рождения, пусть сбываются все его мечты. Здоровья, мира и новых побед!

Александр Ширинкин, председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат»:

– Алексей Дюмин дал мощный импульс развитию Тулы и региона в целом. Именно благодаря его поддержке на Тульском молочном комбинате реализован инвестиционный проект по организации производства сыра европейского качества. Соглашение об этом было подписано на Международном инвестиционном форуме в Петербурге в 2016 году. ТМК уже начал производить уникальный сыр, который, без сомнения, в ближайшее время станет новым тульским брендом.

Алексей Дюмин большое внимание уделяет развитию культурной жизни региона. Например, фестиваль «Бежин луг» стал ключевым событием в Тульской области в рамках празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева . Он собрал современных поэтов и театралов, объединил любителей классической поэзии из разных городов и стран.

Подчеркну еще одну очень важную, на мой взгляд, черту характера губернатора Дюмина. В любой сложной ситуации к нему можно обратиться за поддержкой и быть уверенным, что помощь — конкретная, быстрая — придет.

Уважаемый Алексей Геннадьевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Желаем Вам новых успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья и всего самого доброго. Пусть Ваши опыт руководителя, высокий профессионализм, знание жизни и людей по-прежнему служат России и Тульской области.

Алексей Канатчиков, директор ООО «Стройкомплект»:

– Нам, тулякам, по-настоящему повезло, что Алексей Дюмин принял в свои руки наш регион. Он — руководитель с мощной энергетикой, огромным потенциалом административных возможностей и ресурсов. Посмотрите, сколько сделано за небольшой срок его губернаторства, сколько социальных объектов появилось. И не только в Туле! Построены Суворовское училище, новые современные детские сады, новая школа, множество спортивных объектов, Ледовый дворец в Туле, ледовая арена в Новомосковске.

По его инициативе восстанавливают социальные объекты на селе — строят фельдшерско-акушерские пункты, спортплощадки. Это всё для нас, для туляков! Алексей Дюмин не раз говорил, что за руку приведет в регион инвесторов. И это действительно так — в регионе развиваются новые производства, открываются новые предприятия. Алексей Геннадьевич — человек дела, который не бросает слов на ветер, без громкого пиара четко, по-военному делает то, что наметил. Спасибо ему за это большое и искреннее. Я желаю Алексею Геннадьевичу здоровья, вдохновения, неугасающей энергии, успехов во всех начинаниях и, конечно же, семейного счастья!

Николай Афанасьев, генеральный директор строительной компании «Внешстрой»:

– Два с половиной года руководит областью Алексей Геннадьевич Дюмин. И за это время и область, и город-герой сделали мощный рывок в развитии. Во-первых, Туле вернули исторический центр, ее лицо. За это низкий поклон Алексею Геннадьевичу. А во-вторых, новое строительство идет по новым принципам. Сегодня жилье перестало быть только квадратными метрами, на первое место выходит жилая среда в целом — с удобными спортивными и детскими площадками, возможностями для досуга, грамотным многофункциональным зонированием. И в том, что города Тульской области становятся комфортными для проживания, — большая заслуга губернатора. А нам, строителям, именно такое жилье и хочется строить! Не зря говорят, что строительная отрасль задает темп экономического развития регионов и страны в целом.

Спасибо Алексею Геннадьевичу за настойчивость в решении проблемы ветхого жилья. В 2017 году было введено 696 тыс. кв. м нового жилья по программе переселения, что на 12% больше, чем в 2016 г. А в 2018 году запланировано ввести 700 тыс. кв. м, то есть прирост будет 15%. В масштабах страны такого результата нет ни у кого. Алексей Дюмин нашел ресурсы, чтобы продолжать эту программу на региональном уровне. И именно он вышел с предложением к Правительству РФ о продлении Федеральной программы переселения на следующие годы. Это значит, что многие туляки гарантированно получат современные комфортные квартиры, а мы, строители, будем обеспечены заказами.

Именно под руководством Алексея Геннадьевича в нашем регионе разработан новый механизм строительства инженерной инфраструктуры для новых районов под застройку, например в районе Красных ворот. Для нашей компании это очень актуально.

Алексей Геннадьевич буквально пробил на уровне Правительства РФ строительство двух корпусов детской облбольницы.

Готовность объекта сейчас оценивается в 90%. По его руководством в регионе идет масштабная программа строительства ФОКов и ФАПов, сельских ДК. Построены новая школа в новом микрорайоне Тулы на 600 учащихся, несколько новых детсадов в Туле. В Донском на средства фонда губернатора восстановлен детский садик, наша компания сейчас завершает благоустройство территории и устанавливает современные малые архитектурные формы. По инициативе Дюмина в Ясной Поляне, знаковом месте не только для туляков — для всей России, реконструирован и открыт Центр для одаренных детей.

От имени всего коллектива «Внешстроя» поздравляю Алексея Дюмина с днем рождения. Желаю успехов во всем, быть всегда впереди, здоровья и счастья!

Александр Велигодский, гендиректор строительной компании ООО «Ин-Групп»:

– Строительство жилья и социальных объектов — важная, нужная и одновременно сложная сфера деятельности. Особенно сейчас, когда отрасль переживает непростые времена. Меняется законодательство, в том числе и о долевом строительстве, запущена новая система саморегулирования и новая система ценообразования, законодатели принимают большой объем документов технического регулирования. И в таких условиях очень важна поддержка отрасли со стороны власти — увеличение госзаказа на строительство социальных объектов, детских садов, школ, жилья по программе переселения. Считаю, нам, застройщикам Тульской области, повезло с губернатором региона. Алексей Дюмин серьезно погружен в решение задачи, которую поставил Президент страны — обеспечить граждан комфортным жильем. Он лично следит за строительным сектором экономики, госзаказом в этой сфере.

Наша компания в 2017 году выполнила 30% объема региональной программы строительства жилья для переселения граждан из аварийного фонда. И это было бы невозможно без поддержки Алексея Геннадьевича. За реализацией этой программы губернатор следит еженедельно.

Алексей Дюмин очень много сделал, чтобы развивалась промышленность в регионе. Об этом свидетельствуют экономические показатели и топовое место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди субъектов РФ. А для жителей региона это прежде всего рабочие места и достойная зарплата. Наш регион развивается, у нас хорошие перспективы. И за это большое спасибо Алексею Геннадьевичу. От имени всего коллектива нашей компании желаю ему новых успехов и только побед!

Дмитрий Мацов, управляющий «Гипермаркет Глобус» (Тула):

– Самое главное, что сделал Алексей Дюмин на посту губернатора, — Тульская область стала привлекательной для инвесторов, причем в самых разных сферах, от спорта до тяжелой промышленности. Например, Алексей Геннадьевич сумел добиться, чтобы в Узловой была создана особая экономическая зона. И сейчас она входит в топ-3 самых динамично развивающихся в России. В Ефремове появилась территория опережающего социально-экономического развития, сюда тоже пошли инвестиции, а, значит, у людей будет работа и стабильный заработок. Инвесторы строят и масштабные социальные объекты.

Например, напротив нашего гипермаркета «Глобус» вырос новый Ледовый дворец — благодаря личным договоренностям Алексея Геннадьевича с руководством Газпрома. Совсем скоро его запустят в эксплуатацию — туляки смогут круглый год кататься на коньках, и, может быть, у Тульской области появится своя хоккейная команда. Еще один важный социальный объект — парк «Патриот» напротив Суворовского училища. Эти объекты — тоже личная заслуга губернатора. Алексей Дюмин сделал замечательный подарок всем тулякам — в городе появились набережная и музейный квартал.

Мало кто верил, что такое возможно, да еще в столь короткие сроки. Алексей Дюмин четко, по-военному выполнил всё то, о чем заявлял. Надеюсь, что впереди у нашего региона под руководством Алексея Геннадьевича еще много новых проектов, новых побед и высот. Желаю ему здоровья, счастья и успехов в служении Отечеству.

Анатолий Белянков, председатель фермерского совета при минсельхозе Тульской области, директор ассоциации фермеров Кимовского района:

– Алексей Дюмин очень быстро вникает во все вопросы, объективно принимает решения. И самое главное — если решение сразу не принято, он держит руку на пульсе и отслеживает ситуацию, пока она не будет разрешена положительно. По поручению губернатора в области утвержден приоритетный проект развития малых форм хозяйствования и кооперации на селе. Я от имени фермеров обращался к губернатору с предложением субсидировать покупку оборудования для сушки зерна. И вот на днях выйдет постановление правительства Тульской области об оказании формы поддержи местным сельхозпроизводителям в размере 30% от стоимости оборудования. Предусмотрен ряд дополнительных мер поддержки фермерских хозяйств. Что пожелать в день рождения губернатору? Конечно, здоровья. Ну и не сбавлять темп в преобразованиях нашего региона.

Мария Осипова, руководитель салона стоматологических материалов Marident:

– Сердечно поздравляем губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина с днем рождения! Я как мама юного хоккеиста, хочу выразить огромную благодарность ему за всё, что он делает для города-героя, для развития спорта в целом и для наших деток в частности. Мой 4-летний сын Елисей второй год занимается хоккеем и получает колоссальное удовольствие от занятий этим сильным видом спорта. В Тульском регионе все больше открывают хоккейных площадок, идет строительство физкультурно-оздоровительных учреждений, ледовых дворцов и арен, всё чаще и чаще гостями нашего города становятся звезды российского и зарубежного хоккея. А своим личным увлечением этим видом спорта Алексей Геннадьевич доказывает: «Трус не играет в хоккей!»

Евгения Румянцева, инструктор по спорту:

– От всех веневцев огромное спасибо губернатору за новый физкультурно-оздоровительный центр. Теперь у нас есть возможность посещать отличный тренажерный зал и бассейн, укреплять свое здоровье и здоровье своих детей. Веневцы очень ждали этот комплекс, особенно бассейн. Это была мечта, наверное, всех жителей Венева! И вот мечта сбылась)

Я инструктор по групповым занятиям уже 13 лет и счастлива, что теперь могу работать в ФОКе, который прекрасно оснащен, могу реализовать себя и помогать людям найти себя в спорте. Это другой — качественный — уровень жизни для веневцев. Желаю Алексею Дюмину быть всегда в прекрасной спортивной форме, счастья и мира в семье.

Евгений Панфилов, председатель Молодежного парламента при Тульской облдуме:

– С приходом в регион Алексея Дюмина как будто подул свежий ветер — так много происходит классных креативных событий. Например, фестиваль «Толстой Weekend» — настоящий праздник для театралов. Или фестиваль «День пряника». По инициативе губернатора в этом году целое лето в Тульском кремле работали интерактивные площадки «Газон». Как говорит Алексей Геннадьевич, молодежи надо доверять и ставить перед молодыми серьезные задачи. Алексей Геннадьевич, будьте уверены, мы не подведем. А Вам от души желаем новых свершений на благо России!

Андрей Ахромешин, гендиректор ООО «ГК Виста»:

Алексей Геннадьевич, Вы – яркий пример преданности своему Отечеству. Представители бизнес-сообщества отдают должное Вашей целеустремленности и умению работать на результат. Доброго Вам здоровья, благополучия и успехов!

Мария Овсянникова, мама первоклассника:

– Для нашей семьи 1 Сентября особенный день. Младший сын Денис пойдет в первый класс в современную, новую школу на Зеленстрое (ЦО №58). Она выглядит, как дворец!

Мы побывали на подготовке первоклашек и были впечатлены оснащением классов, столовой, спортивных залов, школьным стадионом. О такой школе мы могли лишь мечтать! Спасибо Алексею Геннадьевичу за заботу и внимание к нашим детям. Наш губернатор понимает, что без качественного образования мы не сможем воспитать поколение будущего. Именно так — «Поколение будущего» — и называется наша школа.