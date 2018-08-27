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Тульские поисковики обнаружили останки 190 советских солдат

Тульские поисковики обнаружили останки 190 советских солдат

По информации из найденных солдатских медальонов и личных вещей удалось установить имена 11 бойцов, павших во время Великой Отечественной войны.

С 10 по 24 августа возле села Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области проходила международная военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Чудово».

В ней приняли участие более 650 поисковиков из 36 регионов России, в том числе из Тульской области, а также из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Эстонии, Нидерландов, Кыргызстана.

Работы велись на местах боев Любанской наступательной операции зимы-весны 1942 года. При попытке прорыва к селу Спасская Полисть здесь понесли большие потери соединения 59-й и 2-й ударной армии.

В ходе экспедиции поисковикам удалось обнаружить останки 190 советских солдат. В раскопах также найдены элементы быта, формы одежды и вооружения. Для обезвреживания взрывоопасных предметов привлекалось инженерно-саперное подразделение, а для архивных работ была создана рабочая группа от военного комиссариата Новгородской области и управления кадров ЗВО.

По информации из солдатских медальонов и личных вещей солдат удалось установить имена 11 бойцов, найденных в ходе экспедиции:

  • рядовой Леденев Александр Григорьевич, 1908 года рождения. Уроженец села Люблино Люблинского района Омской области. Пропал без вести в феврале 1942 года;
  • Бугаков Иван Федорович, 1924 года рождения. уроженец Готовского сельсовета Уколовскиого района Воронежской области. Пропал без вести в ноябре 1943 года;
  • рядовой Семынин Алексей Иванович, 1903 года рождения. Уроженец Ворошиловского района города Воронеж. Пропал без вести в мае 1942 года;
  • Долгих Герасим Иванович, 1913 года рождения. уроженец Воронежской области, ст. Отрошка. Пропал без вести в феврале 1942 года;
  • летчик 160-ого истребительного авиаполка Волховского фронта Зеленский Алексей Алексеевич 1922 года рождения. Уроженец Днепропетровска. Сбит в воздушном бою 12 июля 1942 года близ деревень Мостки и Кузино;
  • Куребин Иван Егорович, уроженец Тарского района Омской области. Призван РВК Ермаковского района Красноярского края. Пропал без вести 7 февраля 1942 года в Чудовском районе Новгородской области;
  • Осокин Василий Иванович, 1900 года рождения. Алтайский край Олейский район. Платовский сельсовет село Платова;
  • Небрат Иван Трофимович, 1914 года рождения, уроженец Черниговской области УкрССР;
  • младший лейтенант Букин Михаил Иванович, 1909 года рождения. Уроженец деревни Языково Куйбышевской области;
  • Семенов Егор Адамович, 1916 года рождения (по ОБД «Мемориал» 1921 года рождения), Якутская ССР. Пропал без вести в октябре 1942 года;
  • Чибишев Александр Зиновьевич, 1905 года рождения. Уроженец Успенского района Ворошиловградской области. Пропал без вести в марте 1943 года.

23 августа на воинском мемориале в селе Мясной Бор Новгородской области останки красноармейцев захоронили с воинскими почестями.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:49 +9
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Место
Новгородская область

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