В Тульской области в массовом ДТП пострадали шесть человек

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

15 августа в 13.32 в Алексинском районе произошло серьезное ДТП. На 5-м км автодороги «Алексин-Ламоново» столкнулись три автомобиля: два «Рено Дастера» и «Шевроле Круз».

По предварительным данным, женщина — водитель «Рено» — не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с двумя автомобилями.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали шесть человек. Это водители «Шевроле» и «Рено», а также пассажиры последнего авто: женщина и трое детей — 12, 15 и 17 лет. Пострадавших увезли в больницу.

Все подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

госавтоинспекция

Тульская Госавтоинспекция напоминает:

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) – с использованием ДУУ, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием ДУУ.



Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.



Перевозка детей в возрасте старше 7 лет может осуществляться без использования ДУУ на заднем сиденье автомобиля с применение штатных ремней безопасности, только в тех случаях, когда невозможно подобрать детское удерживающее устройство по весу и росту ребенка (рост более 150 см).

Штраф за неправильную перевозку детей предусмотрен частью 3 статьи 12.23 КоАП в размере трех тысяч рублей, для должностных лиц – 25 000 рублей, для юридических лиц – 100 000 рублей.