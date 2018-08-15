Благотворительный фестиваль помощи животным в Туле: афиша
Если вы хотели завести кошку или собаку, то это ваш шанс. Приходите за четвероногим другом!
Туляков приглашают на второй благотворительный фестиваль помощи животным. Он пройдет в парке культуры и отдыха им.
Гостей фестиваля будут встречать десятки животных — подопечных волонтеров Тулы, а также животные из приюта «Любимец». Все кошки и собаки здоровы, привиты, социализированы, с ними можно будет не только пообщаться, но и забрать их домой. Приходите за четвероногим другом!
На благотворительной ярмарке можно будет приобрести сувениры, а также корма и всё необходимое для волонтерских животных.
Тем, у кого уже есть домашнее животное, тоже будет интересно побывать на фестивале: вы сможете пообщаться с ветврачами, бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, а также воспользоваться услугами грумера за символическую плату.
Участникам фестиваля также расскажут, как стать волонтером, как взять животное на попечение или опекунство.
Для детей и взрослых проведут интересные конкурсы.
Кстати, по итогам первого благотворительного фестиваля, который прошел в конце июня, было пристроено по семь кошек и собак, собрано много килограммов корма, а также почти 17 тысяч рублей.
Фестиваль проводят Центральный парк культуры и отдыха им.
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11.00—17.00— бесплатная вакцинация от бешенства;
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11.00—18.00— стрижка у грумера для всех желающих за символическую плату;
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12.00—13.30— лекция «Экстренной вакцинации животных с неизвестным иммунным» от ТЦВМ;
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12.30—13.00— конкурс эрудиции для детей и их родителей;
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13.00—14.00— конкурс доброго рисунка;
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17.00—18.00— конкурс «Наряди питомца креативно».
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11.00—17.00— бесплатная вакцинация от бешенства;
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11.00—18.00— стрижка у грумера для всех желающих за символическую плату;
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12.00—16.00— тест на дирофиляриоз для всех желающих;
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12.30—13.00— конкурс эрудиции для детей и их родителей;
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13.00—14.00— конкурс доброго рисунка;
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15.00—15.40— лекция «Страх перед собакой: мифы и заблуждения»;
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16.00—16.40— веселые собачьи старты с фотосессией — собачья площадка со стороны ул. Первомайская;
- 17.00 — 17.40 — веселые собачьи старты с фотосессией — собачья площадка со стороны ул. Рабочего полка;
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17.00—18.00— конкурс «Наряди питомца креативно».