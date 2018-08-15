Благотворительный фестиваль помощи животным в Туле: афиша

Фото из архива Myslo.

Если вы хотели завести кошку или собаку, то это ваш шанс. Приходите за четвероногим другом!

Туляков приглашают на второй благотворительный фестиваль помощи животным. Он пройдет в парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова (центральная входная группа со стороны ул. Фридриха Энгельса) . 2 5 августа будет день кошек, 26-го — день собак.

Гостей фестиваля будут встречать десятки животных — подопечных волонтеров Тулы, а также животные из приюта «Любимец». Все кошки и собаки здоровы, привиты, социализированы, с ними можно будет не только пообщаться, но и забрать их домой. Приходите за четвероногим другом!

На благотворительной ярмарке можно будет приобрести сувениры, а также корма и всё необходимое для волонтерских животных.

Тем, у кого уже есть домашнее животное, тоже будет интересно побывать на фестивале: вы сможете пообщаться с ветврачами, бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, а также воспользоваться услугами грумера за символическую плату.

Участникам фестиваля также расскажут, как стать волонтером, как взять животное на попечение или опекунство.

Для детей и взрослых проведут интересные конкурсы.

Кстати, по итогам первого благотворительного фестиваля, который прошел в конце июня, было пристроено по семь кошек и собак, собрано много килограммов корма, а также почти 17 тысяч рублей.

Фестиваль проводят Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова и тульское отделение межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных».

25 августа

11.00—17.00 — бесплатная вакцинация от бешенства;

— бесплатная вакцинация от бешенства; 11.00—18.00 — стрижка у грумера для всех желающих за символическую плату;

— стрижка у грумера для всех желающих за символическую плату; 12.00—13.30 — лекция «Экстренной вакцинации животных с неизвестным иммунным» от ТЦВМ;

— лекция «Экстренной вакцинации животных с неизвестным иммунным» от ТЦВМ; 12.30—13.00 — конкурс эрудиции для детей и их родителей;

— конкурс эрудиции для детей и их родителей; 13.00—14.00 — конкурс доброго рисунка;

— конкурс доброго рисунка; 17.00—18.00 — конкурс «Наряди питомца креативно».

26 августа