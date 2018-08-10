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В Тульской области столкнулись ВАЗ и Lexus
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области столкнулись ВАЗ и Lexus

В аварии пострадали три человека.

9 августа в 12.10 на улице Карпова в с. Симоново Заокского района 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительной информации, не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка Lexus NX200 и столкнулся с ним. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали оба водителя и 53-летний пассажир иномарки. С различными травмами их доставили в районную больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:21 +2
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