В Тульской области столкнулись ВАЗ и Lexus

Фото УГИБДД по Тульской области.

9 августа в 12.10 на улице Карпова в с. Симоново Заокского района 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительной информации, не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка Lexus NX200 и столкнулся с ним. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали оба водителя и 53-летний пассажир иномарки. С различными травмами их доставили в районную больницу.