Фото из архива Myslo.
В Тульской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности
Об этом сообщает региональное МЧС.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 12 августа по югу и юго-востоку региона (Плавск, Волово, Ефремов, Узловая) сохранится четвертый класс пожарной опасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или штрафу.
В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.
Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности в виде наложения штрафа:
- на граждан — в размере от 2000 до 3000 рублей;
- на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.
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