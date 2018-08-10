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В Тульской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности

Об этом сообщает региональное МЧС.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 12 августа по югу и юго-востоку региона (Плавск, Волово, Ефремов, Узловая) сохранится четвертый класс пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или штрафу.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности в виде наложения штрафа:

  • на граждан — в размере от 2000 до 3000 рублей;
  • на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей;
  • на юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:15 +1
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