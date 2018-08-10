Самые необычные кражи этой недели в Тульской области: финики, самогон и 58 кг рыбы

За неделю в Тульской области произошло несколько необычных краж. Эти преступления успешно раскрыли сотрудники полиции.

кофе и финики

В Туле в полицию с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что ночью из торговой палатки, расположенной около дома по улице Пролетарской, неизвестные украли банку кофе и упаковку фиников.

Подозреваемыми оказались 19-летний учащийся колледжа и его 16-летний подельник. Молодые люди сознались в совершении преступления. В полиции по данному факту проводится проверка. Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

58 килограммов рыбы

Необычную кражу раскрыли сотрудники отдела полиции «Ленинский». Управляющий рыбхоза, расположенного недалеко от поселка Рассвет, заявил, что утром из водоема выкрали 58 кг рыбы.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что это 56-летний туляк. Похищенная рыба была возвращена заявителю. Правда, в каком виде, не уточняется.

В полиции по данному факту проводится проверка, устанавливается причиненный собственнику ущерб.

40 саженцев туи

Продолжает наш список история в Волово. Там с территории лесопитомника, расположенного по улице Западная, кто-то наглым образом украл 40 саженцев туи.

По подозрению в совершении данного преступления задержана нигде не работающая ранее судимая 42-летняя местная жительница. Хотела посадить туи на даче или выгодно продать, пока неизвестно. Полицейские проводят проверку, устанавливают причинённый собственнику ущерб.

кроссовки

В дежурную часть отделения полиции «Одоевское» с заявлением о краже обратилась жительница села Жемчужниково. Женщина рассказала, что ранним утром с террасы ее дома были украдены… спортивные кроссовки.

Подозрения оперативников пали на ранее судимого за имущественные преступления 34-летнего мужчину без определенного места жительства. Похищенная обувь была изъята и возвращена законному владельцу.

виски

Из супермаркета, расположенного на улице Советской в Туле, злоумышленник похитил две бутылки дорогостоящего виски. Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативных мероприятий задержали 38-летнего жителя областного центра. Похищенный алкоголь успели изъять в целости и сохранности. Он возвращен законному владельцу.

самогон

И венец нашей коллекции — происшествие в Липках.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району с заявлением обратилась жительница города Липки. Женщина сообщила, что на улице Трудовая около дома неизвестная открыто похитила у неё пакет, в котором находилась бутылка с самодельным крепким алкогольным напитком, то есть с самогоном.

Подозреваемой оказалась нигде неработающая и ранее судимая 27-летняя местная жительница.

По предварительной информации, потерпевшая изготовила самодельный алкоголь для совместного распития со своей знакомой. По дороге она встретила компанию, среди которых находилась злоумышленница.

Она обратила внимание на пакет. Поняв, что в нем находится спиртное, женщина отобрала его для распития со своими спутниками.

В настоящее время в полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По материалам пресс-службы УМВД России по Тульской области.