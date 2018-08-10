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В Тульской области юный велосипедист попал под колеса грузовика
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области юный велосипедист попал под колеса грузовика

Семилетнего мальчика доставили в больницу.

9 августа в 17.25 на улице Советской в с. Огаревка Щекинского района 52-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ 55102», по предварительным данным, сбил несовершеннолетнего велосипедиста.
 
 
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что в момент происшествия семилетний мальчик находился на проезжей части без сопровождения взрослых, управляя велосипедом без использования каких-либо средств защиты. Велосипед не оборудован ручными тормозами и световозвращающими элементами.
 
Мальчика с различными травмами доставили в районную больницу.
 
 

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем велосипедистам о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения!

В возрасте до 7 лет передвигаться на велосипеде разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), в специальных местах, закрытых от движения автомобилей; с 7 до 14 лет разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками; с 14 лет разрешено движение по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек.

Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, подъехав к переходу, вам необходимо спешиться, после чего перейти дорогу. Очень важно использовать велошлем и защитную амуницию.

При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе и использовать предметы со световозвращающими элементами.

Уважаемы родители, не позволяйте маленьким велосипедистам кататься в местах повышенной опасности (вблизи проезжих частей и особенно по ним), обеспечьте ребенка всеми необходимыми средствами защиты. Именно от вас зависит безопасность и сохранность здоровья ваших детей!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:39 0
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