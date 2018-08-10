В Тульской области юный велосипедист попал под колеса грузовика

9 августа в 17.25 на улице Советской в с. Огаревка Щекинского района 52-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ 55102», по предварительным данным, сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что в момент происшествия семилетний мальчик находился на проезжей части без сопровождения взрослых, управляя велосипедом без использования каких-либо средств защиты. Велосипед не оборудован ручными тормозами и световозвращающими элементами.

Мальчика с различными травмами доставили в районную больницу.

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем велосипедистам о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения!

В возрасте до 7 лет передвигаться на велосипеде разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), в специальных местах, закрытых от движения автомобилей; с 7 до 14 лет разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками; с 14 лет разрешено движение по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек.

Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, подъехав к переходу, вам необходимо спешиться, после чего перейти дорогу. Очень важно использовать велошлем и защитную амуницию.

При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе и использовать предметы со световозвращающими элементами.