В Тульской области юный велосипедист попал под колеса грузовика
Семилетнего мальчика доставили в больницу.
Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем велосипедистам о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения!
В возрасте до 7 лет передвигаться на велосипеде разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), в специальных местах, закрытых от движения автомобилей; с 7 до 14 лет разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками; с 14 лет разрешено движение по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек.
Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу, подъехав к переходу, вам необходимо спешиться, после чего перейти дорогу. Очень важно использовать велошлем и защитную амуницию.
При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе и использовать предметы со световозвращающими элементами.