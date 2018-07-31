Побег из колонии на могилу к деду стоил туляку 70 тысяч рублей

Приговором Киреевского районного суда 52-летний Игорь Тишкин признан виновным в совершении побега из места лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ).

Напомним, 8 мая мужчина, осужденный за кражу, сбежал из колонии-поселения № 8 в пос. Бородинский Киреевского района. Спустя несколько дней, 14 мая беглец был обнаружен и задержан на кладбище в селе Лобаново Ефремовского района. Его задержали сотрудники отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Тульской области совместно с оперативными работниками колонии-поселения №8 и полицейскими.

По нашей информации, у Тишкина на этом кладбище похоронен дед — ветеран Великой Отечественной войны.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяцев. С присоединением неотбытой части ему назначено наказание - лишение свободы на 1 год 7 месяцев в исправительной колонии строгого режима и штраф 70000 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Приговор не вступил в законную силу.