новости
новости
Регистрация
Побег из колонии на могилу к деду стоил туляку 70 тысяч рублей

Побег из колонии на могилу к деду стоил туляку 70 тысяч рублей

Мужчина также отбудет наказание в колонии строгого режима.

Приговором Киреевского районного суда 52-летний Игорь Тишкин признан виновным в совершении побега из места лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ).

Напомним, 8 мая мужчина, осужденный за кражу, сбежал из колонии-поселения № 8 в пос. Бородинский Киреевского района. Спустя несколько дней, 14 мая беглец был обнаружен и задержан на кладбище в селе Лобаново Ефремовского района. Его задержали сотрудники отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Тульской области совместно с оперативными работниками колонии-поселения №8 и полицейскими.

По нашей информации, у Тишкина на этом кладбище похоронен дед — ветеран Великой Отечественной войны.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяцев. С присоединением неотбытой части ему назначено наказание - лишение свободы на 1 год 7 месяцев в исправительной колонии строгого режима и штраф 70000 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:55 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
побег из колониисбежал преступник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в «перевертыше» пострадали женщина и ребенок
В Тульской области в «перевертыше» пострадали женщина и ребенок
На предприятии в Богородицке сторож выстрелил себе в ногу из охотничьего ружья
На предприятии в Богородицке сторож выстрелил себе в ногу из охотничьего ружья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.