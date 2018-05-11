новости
новости
Регистрация
В Тульской области из колонии сбежал преступник

В Тульской области из колонии сбежал преступник

Его разыскивают полицейские.

8 мая в пос. Бородинский Киреевского района из колонии-поселения № 8 сбежал заключенный — Игорь Николаевич Тишкин, 1966 г. р. Он был осужден 17 мая 2017 года по п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража), п. «б, в» ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ на 1 год 6 месяцев.

Дата и место рождения: 18.10.1966 г. р., Тульская область, Ефремовский район, д. Новодворки

Зарегистрирован и фактически проживал: Тульская область, Ефремовский район, д. Ярославка

Приметы:

  • Рост: средний (165−170).
  • Фигура: средняя
  • Цвет волос: темно-русые
  • Цвет глаз: голубые
  • Лицо: овальное
  • Особые приметы и татуировки — отсутствуют.

Как стало известно Myslo, мужчина ранее злоупотреблял алкоголем. В последнее время осужденный неоднократно высказывал желание выпить. Возможно он совершил побег именно по этой причине. Сбежать преступнику удалось во время прогулки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении беглого преступника, сообщите в отдел розыска УФСИН по тел.: 8 (4872) 32-98-09 или дежурную часть УФСИН — тел.: 8 (4872) 32-97-02. Конфиденциальность гарантируется.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сбежал преступникколониярозыск преступника

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам оформить ДТП без участия инспекторов ГИБДД
Как тулякам оформить ДТП без участия инспекторов ГИБДД
В Туле стартовал детский книжный фестиваль «ЛитераТула»
В Туле стартовал детский книжный фестиваль «ЛитераТула»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.