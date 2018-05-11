В Тульской области из колонии сбежал преступник
Его разыскивают полицейские.
8 мая в пос. Бородинский Киреевского района из колонии-поселения № 8 сбежал заключенный — Игорь Николаевич Тишкин, 1966 г. р. Он был осужден 17 мая 2017 года по п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража), п. «б, в» ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ на 1 год 6 месяцев.
Дата и место рождения:
Зарегистрирован и фактически проживал: Тульская область, Ефремовский район, д. Ярославка
Приметы:
- Рост: средний (165−170).
- Фигура: средняя
- Цвет волос: темно-русые
- Цвет глаз: голубые
- Лицо: овальное
- Особые приметы и татуировки — отсутствуют.
Как стало известно Myslo, мужчина ранее злоупотреблял алкоголем. В последнее время осужденный неоднократно высказывал желание выпить. Возможно он совершил побег именно по этой причине. Сбежать преступнику удалось во время прогулки.
Если вы знаете что-либо о местонахождении беглого преступника, сообщите в отдел розыска УФСИН по тел.: