В Тульской области из колонии сбежал преступник

8 мая в пос. Бородинский Киреевского района из колонии-поселения № 8 сбежал заключенный — Игорь Николаевич Тишкин, 1966 г. р. Он был осужден 17 мая 2017 года по п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража), п. «б, в» ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ на 1 год 6 месяцев.

Дата и место рождения: 18.10.1966 г. р ., Тульская область, Ефремовский район, д. Новодворки

Зарегистрирован и фактически проживал: Тульская область, Ефремовский район, д. Ярославка

Приметы:

Рост: средний (165−170).

Фигура: средняя

Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: голубые

Лицо: овальное

Особые приметы и татуировки — отсутствуют.

Как стало известно Myslo, мужчина ранее злоупотреблял алкоголем. В последнее время осужденный неоднократно высказывал желание выпить. Возможно он совершил побег именно по этой причине. Сбежать преступнику удалось во время прогулки.