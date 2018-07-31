На предприятии в Богородицке сторож выстрелил себе в ногу из охотничьего ружья
По данному факту прокуратура провела проверку.
Прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Дервейс». Поводом стал несчастный случай, произошедший со сторожем предприятия.
Помимо этого руководство предприятия не организовало обучение и последующую проверку знаний требований по охране труда. Медицинский осмотр при приеме на работу пострадавший также не проходил.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, по результатам проведенной проверки директору ООО «Дервейс» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства в части охраны труда и техники безопасности.