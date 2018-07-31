На предприятии в Богородицке сторож выстрелил себе в ногу из охотничьего ружья

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Прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Дервейс». Поводом стал несчастный случай, произошедший со сторожем предприятия.

Инцидент произошел 16 июня этого года на территории охраняемого объекта. Сторож получил огнестрельное дробовое ранение правой стопы, выстрелив себе в ногу из охотничьего ружья ИЖ-49. Работодатель не стал проводить расследование случившегося, несмотря на требования законодательства. К тому же выяснилось, что ООО «Дервейс» не оформило должным образом трудовые отношения со сторожем.

Помимо этого руководство предприятия не организовало обучение и последующую проверку знаний требований по охране труда. Медицинский осмотр при приеме на работу пострадавший также не проходил.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, по результатам проведенной проверки директору ООО «Дервейс» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства в части охраны труда и техники безопасности.